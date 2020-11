Basket

Basket, Champions League: Jack Devecchi on-fire, 4 triple nel 1° tempo contro Tenerife

Partita d'altri tempi per il capitano del Banco di Sardegna Sassari. Nel 1° tempo bocca da fuoco con 4 triple a bersaglio. Nella ripresa un leone in fase di non possesso, con le giocate che forzano moltissime palle perse dell'Iberostar.

00:01:32, 0 Visualizzazioni, 6 minuti fa