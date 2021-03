L’Happy Casa Brindisi inizia i Playoffs di Basketball Champions League con un k.o. assurdo, per il modo in cui matura e per come si era svolta buona parte della gara. Al PalaPentassuglia l’Hapoel Unet-Credit Holon centra il colpaccio grazie a una tripla di Guy Pnini a 19’’ dalla sirena, con i padroni di casa che lasciano sul ferro ben 10 dei 27 tiri liberi tentati, dato che alla fine avrà un peso capitale sulle sorti del risultato. C.J. Harris inizia fin da subito ad assaltare sistematicamente il ferro dell’Happy Casa e in meno di 3’ gli ospiti accumulano già un buon margine (6-14). Darius Thompson soffre tremendamente in fase difensiva, specie quando si trova a dover accettare il cambio sistematico, e viene richiamato in panchina con 2 falli a carico. Pnini dimostra di essere giocatore fuori categoria per la competizione, lanciando ulteriormente l’Hapoel (12-23), ma Nick Perkins risponde con grande intensità agonistica e propizia un 6-0 che rimette in carreggiata Brindisi. Registrata la difesa, con tiri molto più contestati, il problema per la Stella del Sud diventa però la fase offensiva, a causa di palle perse in successione (6 nel 1° quarto) e troppi errori banali. Ciò nonostante, il parziale casalingo si allunga fino al 13-0, con Derek Willis sugli scudi, e porta al primo vantaggio biancoazzurro di serata (25-23). Il club allenato da Stefanos Dedas ci mette un po’ a riordinare le idee, ma quando riesce a farlo torna a bombardare dall’arco, soprattutto con un infuocato Tyrus McGee (vecchia conoscenza della LBA, avendo vestito le maglie di Capo d’Orlando, Cremona, Venezia, Pistoia e Sassari), scappando nuovamente (32-38) al 14’. Ousman Krubally emerge con prepotenza nel ruolo di go-to-guy dell’Happy Casa, ma è tutta la squadra di coach Frank Vitucci a mostrare un’intensità differente rispetto all’inizio, ritrovando la parità (40-40) a 4’ dalla sirena di metà gara. Brindisi perde capitan Zanelli per un colpo fortuito, che ne causa una brutta distorsione alla caviglia destra, ma trova 2 triplone in fila di Riccardo Visconti per il 50-46 con cui le due formazioni vanno al riposo.