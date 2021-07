Dinamo Sassari con Tenerife, Ludwigsburg e una qualificata. Happy Casa Brindisi con Hapoel Holon, Darussafaka e una qualificata. L’urna ha scelto le avversarie per le due squadre italiane già ammesse al tabellone principale della prossima edizione della Basketball Champions League, mentre la De’Longhi Treviso dovrà affrontare il lungo iter dei preliminari sfidando i London Lions al primo turno. In caso di successo contro la formazione britannica, Treviso proseguirà incontrando i Bakken Bears e poi una tra Leiden, Mons-Hainaut e Minsk nell'eventuale finale.

Come già annunciato nei giorni scorsi, la Champions League ha cambiato formato per la stagione in arrivo. Le 32 squadre partecipanti (28 già ammesse di diritto cui se ne aggiungeranno altre 4 provenienti dei preliminari) sono divise in otto gironi da quattro: le prime classificate di ogni raggruppamento accedono al Round 16, mentre le seconde e le terze si sfidano in un play-in al meglio delle tre gare.

Basketball Champions League Tre italiane in Champions: Sassari e Brindisi ai gironi, Treviso ai preliminari 25/06/2021 A 12:20

Il Round 16 è composto da altri quattro gironi da quattro squadre: le prime due accedono ai quarti, che si disputano al meglio delle tre partite. Le quattro vincitrici si giocano infine il titolo nella Final Four di maggio.

Italbasket alle Olimpiadi: riviviamo la semifinale 2004

Basketball Champions League Tre italiane in Champions: Sassari e Brindisi ai gironi, Treviso ai preliminari 25/06/2021 A 12:20