Di Davide Fumagalli. Si chiude con una sconfitta, la sesta in altrettante partite, l'avventura europea della Fortituo Bologna che perde 83-65 sul campo del Brose Bamberg, capolista del girone F con 5-0, già sicura del primo posto e quindi diretta ai playoffs con un record immacolato. La formazione di Luca Dalmonte, al rientro in campo dopo due settimane di stop tra rinvii e turni di riposo, gioca un match a tratti interessante, capace anche di recuperare da -13 nel secondo quarto, ma poi nel finale si spegne, trafitta delle triple dei tedeschi con Michele Vitali a roster. La Lavoropiù paga le scarse percentuali al tiro da fuori, 2 su 18 da tre, e anche ai liberi, 8 su 14, oltre al -5 nel saldo a rimbalzo: buona prova di Wesley Saunders, 16 punti, a tratti Banks, 15, mentre Dario Hunt firma 10 punti con 5 su 5 da due. Viceversa il Brose ha 14 su 16 dalla lunetta e 11 su 28 da tre, soprattutto 7 su 14 nella ripresa: Kravish, 11 punti, è l'unico in doppia cifra, ma ci sono Seric, Ruoff, Hall, Sengfelder e appunto Vitali a quota 9.

La gara della Brose Arena, campo che nello scorso decennio ha visto tanti italiani di successo come Andrea Trinchieri, Nik Melli, Daniel Hackett e Federico Perego, è equilibrata in avvio, il primo periodo si chiude sul 16-14 per Bamberg, poi nel secondo quarto la Lavoropiù sorpassa sul 23-22 con Cusin e va avanti sul 26-24 con una tripla di Aradori. Il Brose però cambia marcia, break di 15-0 lanciato dalle scorribande del folletto Hundt, e vantaggio sul 39-26 con una schiacciata di Kravish. Bologna però ha una bella reazione, controbreak di 10-0 con Hunt, Aradori, Banks e Fantinelli, e punteggio in equilibrio all'intervallo sul 39-36.

Nella ripresa la musica non cambia, Bologna risponde al primo allungo avversario e pareggia sul 42-42 con Fantinelli, poi però il Brose cambia letteralmente marcia, punisce tutti gli errori difensivi di Bologna, Vitali, Hall e Ruoff si scaldano dall'arco, e in un amen il Brose si trova a +15, margine conservato sul 66-51 al 30'. Gli ultimi 10' vedono una Lavoropiù combattiva, la squadra di Dalmonte riesce a rosicchiare qualche punto con le iniziative di Saunders, Banks e Cusin, ma lo stesso Saunders e Totè sbagliano dall'arco tiri importanti per arrivare anche a -6, e così nei minuti conclusivi il Bamberg chiude il discorso e dilaga coi canestri di Hall, Kravish e Thompson fino al +18 finale, per certi anche eccessivo visto l'andazzo per circa 37'.

Come detto si chiude qui l'avventura europea della Effe, lontana dalle competizioni continentali dall'Eurocup 2008-09: per il ritorno al successo in Europa bisognerà attendere almeno il 2021-22 mentre per quanto riguarda la Serie A la squadra di Dalmonte proverà a vincere già domenica alle 17.30 in casa della Dolomiti Energia Trentino, gara valida per la 18esima giornata di campionato.

Brose : Ruoff 9, Fieler 8, Kravish 11, Lockhart, Bacoul 4, Hall 9, Vitali 9, Seric 9, Sengfelder 9, Thompson 4, Ogbe 7, Hundt 4. All. Roijakkers.

: Ruoff 9, Fieler 8, Kravish 11, Lockhart, Bacoul 4, Hall 9, Vitali 9, Seric 9, Sengfelder 9, Thompson 4, Ogbe 7, Hundt 4. All. Roijakkers. Fortitudo: Fantinelli 6, Banks 15, Aradori 9, Withers 2, Hunt 10, Saunders 16, Sabatini 3, Totè, Cusin 7, Baldasso ne. All. Dalmonte.

