Ancora priva di Pietro Aradori, la Fortitudo incappa nel 5° k.o. consecutivo (in altrettante sfide) in questa Basketball Champions League. Oltre al risultato, anche il modo in cui matura la sconfitta contro il Pinar Karsiyaka non può certo far felici i tifosi fortitudini. Non mancano indicazioni individuali positive, specie quella di Leonardo Totè (14 e 4 rimbalzi), ma la prova di squadra è comunque opaca, particolarmente in fase di non possesso. Raymar Morgan (9 nel 1° periodo) è fin da subito una spina nel fianco per la difesa biancoblu, anche perché Tony Taylor (ex-Virtus) sente aria di derby e lo innesca alla perfezione già dal primo possesso (6-11 a metà 1° quarto). L’attacco del Pinar gira decisamente meglio in termini di coralità, mentre il buon impatto individuale di Dario Hunt frutta il primo allungo dei padroni di casa (17-13) al 7’ del match. Gli ospiti riordinano le idee, sfruttano la difesa da “amichevole” della Effe e costruiscono il pareggio dal gioco in post (non solo basso). A fine 1° quarto è così 20-20, con 6 assist della coppia Morgan-Taylor. Metecan Birsen diventa il go-to-guy della squadra di coach Sarica, che scappa sul +9 (23-32) al 15’. L’attacco di casa segna davvero una miseria di punti (4 in 5’), trovando solo in Totè il giocatore capace di creare qualcosa a livello individuale. Taylor rientra sul parquet e spezza ulteriormente gli equilibri con 2 canestri in fila (26-36), ma i tagli di Fantinelli sembrano lanciare la rimonta biancoblu. È però solo un’impressione effimera, perché le maglie difensive della Fortitudo si allargano nuovamente, concedendo perfino un buzzer da 3 punti a Morgan per il 33-45 a metà gara.