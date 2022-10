Si alza il sipario sullae l'avventura delle squadre italiane inizia in chiaro scuro. La nota lieta arriva dallache, dopo il successo al debutto in campionato a Treviso , fa il bis in Germania dove piegailnel match di debutto nel girone A. La formazione di, che l'anno scorso con Attilio Caja ha perso la finale di Fiba Europe Cup, la spunta grazie ad un notevole quarto periodo in cui va a +9 e poi resiste al ritorno dei tedeschi, spinti dai 26 punti di. Per laspiccacon 19 punti, 15 nel primo tempo, ottimicon 17 e 14 rispettivamente, più il solito, neo papà di Virginia, che brilla con. Nell'altra partita del girone B il Pinar Karsiyaka ha battuto l’col punteggio di 91-88: i greci saranno i prossimi avversari della, mercoledì 12 ottobre al PalaBigi.

Inizia invece in salita il percorso per ilche perdein casa contro l'nella prima giornata del gruppo G. La prima stagionale al PalaSerradimigni è amara, la squadra dipaga la stanchezza della quarta partita in una settimana e deve sempre rincorrere: nel quarto periodo aggancia gli andalusi sul 69-69, ma l'ennesimo strappo diè quello decisivo. L'ha 19 punti e 7 rimbalzi dal lungoe 17 a testa dae dalla guardia, ex Brescia. Per lail migliore è ancora una volta il pivot, 20 punti con 8 rimbalzi e 6 assist, bene anche, 18 punti, e, 14. La squadra di reduce dal ko in campionato a Varese , nel prossimo turno giocherà a Salonicco col, battuto in casa 70-66 dal Dijon.