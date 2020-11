Incredibile successo in rimonta per Sassari, che travolge l’Iberostar Tenerife, una delle principali candidate al successo finale in questa edizione della Basketball Champions League. Dopo un 1° tempo complicato e funestato dall’infortunio di Vasa Pusica, il Banco di Sardegna emerge nella ripresa, piazzando un 29-7 nel 3° quarto e dominando in lungo e in largo. Capitan Giacomo Devecchi, lanciato in quintetto titolare, sblocca i padroni di casa al 2° possesso, ma le 3 bombe di Bruno Fitipaldo, giocatore visto anche in Serie A con la maglia di Capo d’Orlando, lanciano l’Iberostar sul +7 (6-13) dopo neanche 4’ di gara. Fitipaldo continua a martellare anche con perfetti arresto-e-tiro (15 punti e 6/6 al tiro nella frazione) e solamente Devecchi riesce a trovare quei canestri che impediscono agli ospiti di fuggire ulteriormente (14-19). Ciò non sconsiglia comunque coach Pozzecco dal ricorrere al timeout per chiedere ai lunghi di aiutare difensivamente proprio sul play di Tenerife. Il Banco di Sardegna lascia sul ferro avversario anche qualche libero di troppo, oltre a triple comunque molto ben costruite, e così a fine 1° quarto deve rincorrere ulteriormente (18-26). All’11’ piove sul bagnato per Sassari: Pusica si accascia a terra dopo una penetrazione, a causa del cedimento del ginocchio destro. L’infortunio dell’esterno scatena l’orgoglio biancoblu, ma Marcelinho Huertas sostituisce Fitipaldo come principale bocca da fuoco dell’attacco ospite e dà il massimo vantaggio ai suoi (23-35 al 14’). La squadra di coach Pozzecco lavora bene a rimbalzo offensivo e si affida soprattutto al gioco interno della coppia Bilan-Tillman. Alla serata di grazia di Devecchi (4 triple nel 1° tempo), replica un Fitipaldo capace di sbagliare solamente un tiro, quello della disperazione, utile a bruciare la sirena della prima metà di gara. Al 20’ di gioco Tenerife è così saldamente al comando (38-47), mentre la Dinamo paga qualche giocatore che non sembra essere nelle migliori condizioni fisiche, Marco Spissu su tutti.