Basket, Champions League: Sassari, che beffa! K.o. per un canestro a 3'' dalla sirena

Sconfitta incredibile e immeritata per il Banco di Sardegna nella seconda partita dei Playoffs di Basketball Champions League. Sul parquet dell'ERA Nymburk, la squadra di coach Pozzecco conduce per 31 minuti su 40 e, per larghi tratti, gioca un'ottima pallacanestro. Nel concitato finale, però, la beffa. Hayden Dalton riceve direttamente da rimessa e segna il canestro decisivo a 3'' dalla sirena.

00:01:33, un' ora fa