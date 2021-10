Happy Casa Brindisi - Hapoel U-Net Holon 61-88

L'esordio stagionale in Basketball Champions League doveva essere una festa al PalaPentassuglia e invece è un vero e proprio incubo per la Happy Casa Brindisi che viene travolta 88-61 dall'Hapoel U-Net Holon nella prima giornata del gruppo G. Per la squadra di Frank Vitucci è sostanzialmente una "non competitiva" visto che i biancoblu si sciolgono dopo pochi minuti, si ritrovano sotto 29-9 al termine del primo quarto e da lì il match è in archivio, con gli ospiti che toccano anche il +36 sul 69-33: merita applausi la formazione israeliana allenata da Maurizio Buscaglia, alla prima esperienza all'estero in un club, lui che è anche ct dell'Olanda. Tra l'altro Holon si conferma una "bestia nera" per Brindisi visto che aveva vinto anche i due confronti giocati nella passata Champions, due sfide però molto diverse da quella di questa sera, entrambe punto a punto e tirate fino all'ultimo possesso.

Gara segnata dall'approccio totalmente insufficiente di Brindisi, aldilà di qualsiasi numero: pesano le 17 palle perse, il 6 su 20 da tre e il 9 su 16 ai liberi, ma non bastano per spiegare questo tracollo in cui Jeremy Chappell, 10 punti, è l'unico in doppia cifra davanti agli 8 di Redivo e Josh Perkins. Viceversa Holon limita le perse, 9, trova ben 11 palle recuperate da cui scaturiscono addirittura 22 punti, e chiude con 11 su 29 da tre e 15 su 20 in lunetta: grande prova del trio americano dell'Hapoel, con Steven Gray mattatore con 20 punti, a seguito a 18 da Chris Johnson e dall'ex canturino e avellinese Joe Ragland.

Il match di fatto è a senso unico: Brindisi parte 4-0, poi sul 10-7 a proprio favore l'Hapoel Holon piazza un parziale di 16-0 con le triple di Gray e Johnson che è un vero e proprio colpo da ko per la Happy Casa. Il primo quarto si chiude sul 29-9 con 5 punti del veterano Pnini: dopo 10' la Happy Casa tira 4 su 15 dal campo, Holon 11 su 19! Dal secondo periodo in avanti non c'è gara, l'ex canturino Ragland prende fuoco e segna il +28 sul 47-19, poi all'intervallo è 49-22 per gli israeliani. La ripresa diventa un incubo per Brindisi e per i suoi tifosi: è uno show dell'Hapoel di Buscaglia che tocca il +36 sul 69-33 e poi ci si "trascina" fino all'ultima sirena per il definitivo 88-61.

La Happy Casa tornerà in campo in Champions lunedì 18 ottobre alle 20.30 sempre in casa contro i romeni del Cluj, vincenti all'esordio contro il Darussafaka: prima però Brindisi avrà gli impegni in campionato contro Tortona, sabato sera a Casale, e contro la Fortitudo Bologna, venerdì 15 ottobre in casa.

Brindisi : Carter 6, Adrian 4, J. Perkins 8, Zanelli 6, Visconti 3, Gaspardo 4, Ulaneo 2, Redivo 8, Guido ne, Chappell 10, Udom 6, N. Perkins 4. All. Vitucci.

Vitucci: "Prestazione imbarazzante"

Il commento di coach Frank Vitucci in conferenza stampa: "E' una prestazione assolutamente imbarazzante sotto tutti i punti di vista. Il blackout iniziale nel primo quarto è stato decisivo, ho provato a cambiare quintetto, a ruotare i giocatori, ma non c'è stato nulla da fare. Va dato atto al nostro avversario che oggi ha tirato con grandissima precisione nel momento decisivo e ha punito ogni nostro errore. L'unica cosa positiva è che, dovendo giocare già sabato, dobbiamo resettare subito, capire cos'è successo e presentarci con altre vesti, almeno con delle vesti visto che oggi non le abbiamo indossate".

La chiosa: "Purtroppo, mi vien da dire, le porte del palazzo erano aperte: eravamo molto felici di avere i tifosi, sono stati bravi, però abbiamo offerto loro una prestazione ben diversa da quella di sabato scorso. Non facciamo tragedie, però un campanello d'allarme è suonato per tutti".

