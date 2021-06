Banco di Sardegna Sassari e Happy Casa Brindisi già ammesse alla fase a gironi, De'Longhi Treviso ai turni preliminari. Il board della Champions League ha definito le 52 squadre che parteciperanno alla stagione 2021-22, includendo tre italiane: Brindisi e Sassari sono confermate dallo scorso anno, mentre Treviso rimpiazza la Fortitudo Bologna, reduce da un campionato chiuso soltanto al 12esimo posto con salvezza conquistata all'ultimo. Porta serrata, invece, per la Germani Brescia, che aveva avanzato una richiesta di licenza triennale dopo l'esclusione dall'Eurocup, e che si ritrova, ora, a salutare l'Europa dopo tre stagioni a meno di un riciclo in FIBA Europe Cup.

Sono 28 le squadre già accolte nella fase a gironi, con altre quattro in arrivo dai turni preliminari per completare lo scacchiere finale a 32. Cambia anche il format della competizione. Si partirà con otto gruppi da quattro squadre: le prime classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le seconde e le terze disputeranno un play-in al meglio delle tre partite per l'ingresso alla post-season. Ottavi e quarti si giocheranno a meglio delle tre gare per determinare le quattro partecipanti alla Final Four: alla vincente andrà un premio in denaro di un milione di euro.

I sorteggi saranno effettuati martedì 7 luglio, i turni preliminari partiranno il 13 settembre, mentre la regular-season aprirà i battenti il 4 ottobre.

Serie A Brindisi si arrende, la Virtus torna in finale dopo 14 anni 02/06/2021 A 19:06

Le 28 squadre già ammesse alla fase a gironi (in ordine alfabetico):

AEK Atene (GRE), Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski (POL), BAXI Manresa (ESP), Besiktas Icrypex Istanbul (TUR), Darussafaka Tekfen Istanbul (TUR), Dinamo Banco di Sardegna Sassari (ITA), ERA Nymburk (CZE), EWE Baskets Oldenburg (GER), Falco Szombathely (HUN), Filou Oostende (BEL), Galatasaray (TUR), Hapoel Bank Yahav Gerusalemme (ISR), Hapoel Unet-Credit Holon (ISR), Happy Casa Brindisi (ITA), Hereda San Pablo Burgos (ESP), Igokea (BIH), JDA Digione (FRA), Lavrio Megabolt (GRE), Lenovo Tenerife (ESP), MHP Riesen Ludwigsburg (GER), Nizhny Novgorod (RUS), PAOK Salonicco (GRE), Pinar Karsiyaka (TUR), Rytas Vilnius (LTU), SIG Strasburgo (FRA), Tofas Bursa (TUR), Unicaja Malaga (ESP), VEF Riga (LAT).

Le 24 squadre che giocheranno i preliminari (in ordine alfabetico):

Bakken Bears Aarhus (DEN), Belfius Mons-Hainaut (BEL), Brose Bamberg (GER), De'Longhi Treviso (ITA), Fribourg Olympic (SUI), Hapoel Yossi Avrahami Eilat (ISR), Juventus Utena (LTU), Kalev/Cramo (EST), Kapfenberg Bulls (AUT), Le Mans Sarthe Basket (FRA), Levski Lukoil (BUL), London Lions (GBR), Mornar Bar (MNE), Opava (CZE), Parma Perm (RUS), Peristeri (GRE), Petrolina AEK Larnaca (CYP), Prometey Kamianske (UKR), Salon Vilpas (FIN), Split (CRO), Sporting Clube de Portugal (POR), Tsmoki-Minsk (BLR), U-Banca Transilvania Cluj Napoca (ROU), Zorg en Zekerheid Leiden (NED).

Serie A Darius Thompson è un ragno: si allunga e cancella anche Gamble 02/06/2021 A 18:23