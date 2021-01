Basket

Basket, Champions League: Treier stoppa, Burnell schiaccia! Spettacolo Sassari contro il Galatasaray

Possesso show per il Banco di Sardegna Sassari nella sfida sul parquet di Istanbul contro il Galatasaray. Kaspar Treier cancella il tentativo avversario con la stoppata e apre il contropiede. Jason Burnell riceve, ringrazia il compagno, e decolla per la schiacciata in campo aperto.

00:00:52, 10 Visualizzazioni, 41 minuti fa