il PalaVerde di Villorba ospiterà il Gruppo B delle qualificazioni alla prossima Basketball Champions League. La De'Longhi Treviso, al debutto in Europa dopo il settimo posto conquistato nella scorsa stagione di Serie A, potrà giocarsi le proprie carte internazionali sul parquet di casa, in un calendario intricatissimo che la vedrà impegnata, tra venerdì 3 e giovedì 9, anche Da lunedì 13 a venerdì 17 settembreospiteràdelle qualificazioni alla prossima Basketball Champions League. La, al debutto in Europa dopo il settimo posto conquistato nella scorsa stagione di Serie A, potrà giocarsi le proprie carte internazionali sul parquet di casa, in un calendario intricatissimo che la vedrà impegnata, tra venerdì 3 e giovedì 9, anche nella fase a gironi della Supercoppa Discovery+ (in caso di passaggio del turno, la squadra di coach Menetti disputerà i quarti di finale contro l'Olimpia Milano sabato 18).

Per staccare il pass per il tabellone principale della Champions League, Treviso dovrà vincere tre gare consecutive. La De'Longhi sfiderà i London Lions nel primo quarto di finale: in caso di successo, proseguirà affrontando i campioni danesi del Bakken Bears e, infine, la vincente tra Tsmoki Minsk e Belfius Mons-Hainaut/ZZ Leiden. Questo il tabellone del Gruppo B dei preliminari di FIBA Champions League.

Lunedì 13 settembre

Serie A La Supercoppa sarà targata Discovery+: gironi e calendario 2 ORE FA

De'Longhi Treviso - London Lions

Belfius Mons-Hainaut - ZZ Leiden

Mercoledì 15 settembre

Bakken Bears - vincente tra De'Longhi Treviso/London Lions

Tsmoki Minsk - vincente tra Belfius Mons-Hainaut/ZZ Leiden

Venerdì 17 settembre

vincente semifinale 1 - vincente semifinale 2

Basketball Champions League L'urna ha deciso: ecco le avversarie di Sassari, Brindisi e Treviso 07/07/2021 A 11:14