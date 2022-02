Nutribullet Treviso - Tofas Bursa 51-92

Nutribullet Treviso, travolta con un netto 92-51 dal Tofas Bursa nella terza giornata del gruppo J delle Top 16 di Basketball Champions League. La squadra di Max Menetti, ancora senza Henry Sims, di fatto non entra in gara e incassa il terzo stop in quattro gare giocate negli ultimi 8 giorni, il secondo in coppa Giordano Bortolani con 19 punti, a 8 c'è Matteo Chillo, in un match in cui Treviso tira col 42% da due, 6 su 30 dall'arco e perde 16 palloni, senza contare la sofferenza a rimbalzo (36 a 22 per i turchi). Viceversa per il Tofas, che fa tre su tre nel girone J, è una serata prolifica al tiro (70% da due, 9 su 15 da tre) e chiusa con 24 assist, con cinque giocatori in doppia cifra: svettano il canadese Tyler Ennis e il lungo croato Zubcic con 16 punti. Pesante tonfo al PalaVerde per la, travolta con un nettodalnella terza giornata del gruppo J delle Top 16 di. La squadra di, ancora senza, di fatto non entra in gara e incassa il terzo stop in quattro gare giocate negli ultimi 8 giorni, il secondo in coppa dopo la sconfitta onorevole per 88-76 a Istanbul col Darussafaka . Questa volta i veneti si sciolgono subito come neve al sole, chiudono il primo periodo a -13 e da lì crollano: l'unico in doppia cifra ècon 19 punti, a 8 c'è, in un match in cuitira col 42% da due, 6 su 30 dall'arco e perde 16 palloni, senza contare la sofferenza a rimbalzo (36 a 22 per i turchi). Viceversa per il, che fa tre su tre nel girone J, è una serata prolifica al tiro (70% da due, 9 su 15 da tre) e chiusa con 24 assist, con cinque giocatori in doppia cifra: svettano il canadesee il lungo croatocon 16 punti.

Che la gara non fosse facile si sapeva, l'inizio non è nemmeno incoraggiante per Treviso: 10-0 Tofas e primo canestro dei biancoblu con Jones dopo oltre 4'. La reazione attesa non c'è, i turchi scappano sul 23-8 coi canestri di Shepherd e Ennis, e al 10' è 23-10. Nel secondo periodo il Tofas Bursa dilaga, arriva a +21 sul 38-17 e all'intervallo è in controllo sul 46-24, con la Nutribullet che ha segnali di vita solo da Bortolani, già a 17 punti. La pausa nell'intervallo non cambia l'inerzia, i turchi partono con un 8-0 in 2', arrivano a +30 e da lì è sostanzialmente garbage time fino alla sirena conclusiva, con la Nutribullet che tocca un paio di volte il -42 prima del punteggio finale sul 92-51.

Ora la Champions League si ferma per lasciare spazio alle coppe nazionali e alle qualificazioni alla World Cup 2023, e tornerà a marzo: Treviso giocherà il 3 marzo in Spagna col Baxi Manresa.

: Vettori 2, Faggian, Bortolani 19, Sokolowski 4, Akele, Russell 4, Imbrò 4, Chillo 8, Sims ne, Dimsa 2, Jones 8. All. Menetti. Tofas Bursa: Tanisan, Shepherd 14, Col, Satir 5, Taskin, Zubcic 16, Ennis 16, Ugurlu 13, Arslan 4, Simmons 5, Cook 5, Yasar 14. All. Caki.

