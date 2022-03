Tofas Bursa - Nutribullet Treviso 82-80 d1ts

Una bella prova di orgoglio e coraggio quella della Nutribullet Treviso che sfiora il colpaccio in Turchia. La squadra di Max Menetti, comunque già eliminata e reduce da 9 sconfitte nelle ultime 10 gare complessivamente, cade 82-80 dopo un tempo un tempo supplementare contro il Tofas Bursa, formazione che si sta giocando la qualificazione al turno successivo con Manresa e Darussafaka, le squadre che completano il girone J delle Top 16. Per i veneti, senza l'infortunato Russell, una prestazione comunque positiva, anche se resta il rammarico del risultato: la Nutribullet rimane a 0 punti, soprattutto non riesce ad invertire il momento negativo. Non bastano i 21 punti di Bortolani, i 18 di Sokolowski e i 10 con 7 rimbalzi e 3 stoppate di Jones. Per il Tofas ci sono cinque giocatori in doppia cifra: 17 punti per Zubcic, 16 per l'ex senese Ennis, e 12 con 11 rimbalzi dell'ex Varese Jeremy Simmons.

Il match vede un buon avvio del Tofas Bursa che tocca il +7 sul 12-5 ma Treviso risponde immediatamente e chiude il primo periodo avanti 23-22, con Arslan che segna allo scadere per tenere i turchi a -1. Nel secondo periodo la Nutribullet tiene il naso avanti, arriva fino a +6 grazie ad Akele e Jones, poi però all'intervallo è parità sul 41-41 per il break di Zubcic e Cruz. La ripresa è punto a punto, nessuna delle due squadre prova l'allungo, e così si arriva ad un finale tambureggiante: a 90" dal termine i liberi di Sokolowski e Bortolani danno il +4 a Treviso (66-70), Zubcic e Cruz firmano poi il -1 Tofas, e Ennis con un altro libero impatta dopo un antisportivo contro Sokolowski. Gli ospiti hanno comunque un'ultima chance ma non si concretizza e così è overtime.

Qui Simmons con un tap-in porta il Tofas sul +3, 77-74, e da lì è una girandola di tiri liberi: Bortolani impatta sull'80-80 dalla lunetta e tiene tutto aperto. Fino al canestro di Ennis, che decide con un jumper dalla media distanza. La Nutribullet non risponde e non riesce nemmeno a fare fallo, col cronometro che arriva inesorabilmente a zero e sancisce la vittoria dei turchi.

Tofas Bursa : Cruz 10, Ennis 16, Simmons 12, Ugurlu 3, Zubcic 17, Arslan 11, Cook 2, Satir ne, Shepherd 5, Tanisan 3, Yasar 3, Zukauskas. All. Caki.

: Cruz 10, Ennis 16, Simmons 12, Ugurlu 3, Zubcic 17, Arslan 11, Cook 2, Satir ne, Shepherd 5, Tanisan 3, Yasar 3, Zukauskas. All. Caki. Treviso: Bortolani 21, Dimsa 7, Imbrò 5, Jones 10, Sokolowski 18, Akele 4, Chillo 8, Faggian ne, Pellizzari ne, Sims 4, Vettori 3. All. Menetti.

