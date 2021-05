Basket

Basket, Champions: San Pablo Burgos resta sul trono, scatta la festa

La Basketball Champions League resta nella bacheca del San Pablo Burgos! Gli spagnoli, campioni in carica dopo il titolo conquistato nel 2020, fanno il bis vincendo la Final Eight giocata in Russia a Nizhny Novgorod: piegati in finale i turchi del Pinar Karsiyaka col punteggio di 64-59.

00:01:58, 17 minuti fa