Trasferta complicatissima in Repubblica Ceca per il Banco di Sardegna Sassari. Oltre alla beffa, stante il k.o. al fotofinish, con l'ERA Nymburk che si è imposto grazie a un canestro realizzato da Hayden Dalton a 3'' dalla sirena, anche il danno. Come denunciato su Twitter da Miro Bilan ma anche da Filip Kruslin su Instagram, durante il match ignoti sarebbero entrati nello spogliatoio ospite, rubando tutti i soldi dalle borse e dagli indumenti dei ragazzi di coach Pozzecco.

Lo stesso allenatore, al termine della partita, era stato protagonista di una conferenza al vetriolo, riferendosi in particolare ad alcune decisioni arbitrali che avevano caratterizzato il concitatissimo finale di gara. "Penso che sia incredibile quanto successo nell'ultimo possesso, ho chiesto agli arbitri di andare a riguardare l'azione perchè ero sicuro che i nostri avversari avessero toccato la palla. Questo non è successo e non penso sia corretto, i ragazzi hanno fatto un lungo viaggio per arrivare fino a quì e giocare la partita. Chiunque può fare degli errori ma qui parliamo di altro", ha detto furioso il Poz.

La “Mosca Atomica” ha analizzato le due rimesse finali, risultate poi decisive ed entrambe assegnate alla squadra di casa. Sulla prima, Miro Bilan sembrerebbe aver toccato per ultimo la palla, ma un replay sconfessa l’altro e la decisione rimane molto dubbia. Nella seconda, invece, dopo la stoppatona di Jason Burnell, secondo Pozzecco sarebbe stato Retin Obasohan a toccare per ultimo. Da quella rimessa è nato poi il piazzato decisivo di Dalton, che ha condannato il club biancoblu al 2° k.o. consecutivo nei Playoffs di Basketball Champions League.

