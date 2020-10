Obiettivi: il sogno Final Four non è impossibile

La Dinamo Sassari è pronta ad iniziare la sua quarta campagna europea nella Basketball Champions League targata Fiba. La Dinamo, che nel 2019 ha conquistato la Fiba Europe Cup, ha il chiaro obiettivo di migliorare i quarti di finale raggiunti nel 2017 quando perse contro il Monaco proprio ad un passo dalla Final Four: nella passata stagione invece la squadra allenata da Gianmarco Pozzecco si è fermata agli ottavi di finale, battuta dal San Pablo Burgos poi campione qualche settimana fa quando ormai la chiusura totale per la pandemia era ad un passo. Fu un'eliminazione bruciante e con diverse polemiche per le questioni legate al Covid e alle porte chiuse, soprattutto perchè Sassari era stata un rullo nel girone A, chiuso con 11 vittorie e 3 sconfitte, seconda alle spalle del Turk Telekom (stesso record, miglior differenza canestri).

Quest'anno il Banco di Sardegna del proprietario Stefano Sardara vuole rifarsi da quella delusione e ha messo nel mirino la Final Four, fissata per adesso a inizio maggio 2021. La Dinamo è ormai squadra esperta nella competizione, ha un roster formato da giocatori navigati pur ancora giovani (vedi Spissu, Stefano Gentile, ma anche i nuovi come Kruslin e Bendzius) e può vantare una sorta di continuità per la presenza di Pozzecco in panchina e di elementi già citati come Spissu, Gentile e il centro Miro Bilan, rigenerato da quando gioca in Sardegna. Il girone non è però semplice, con sole 4 squadre non si può fare troppi calcoli, bisogna vincere e basta, e sulla carta le avversarie non sono agevoli: Tenerife e Galatasaray sono formazioni di blasone a livello di media fascia europea, i Bakken Bears danesi partono come "squadra materasso" ma non vanno sottovalutati.

Le avversarie

Galatasaray. C'è grande curiosità attorno al Galatasaray, al debutto in Champions League dopo aver lasciato l'EuroCup ECA, manifestazione vinta nel 2016. Senza dubbio è da subito una seria candidata al titolo e a prendersi il ruolo di favorita del girone: il nome più importante all'interno della formazione giallorossa di Istanbul è quello di Ertuğrul Erdoğan, allenatore in rampa di lancio che in estate è stato vicino alla panchina del Fenerbahce e poi è stato corteggiato dallo Zalgiris Kaunas, segno che il 52enne ha qualità non indifferenti e nelle ultime stagioni ha lanciato diversi giocatori in Eurolega (Aaron Harrison e Alex Poythress solo per citarne due, ndr). Il roster è stato per forza di cose rivoluzione, si appoggia al nucleo turco con Ermis e capitan Koksal su tutti, c'è l'esperienza del lungo mancino Motum, e poi una pattuglia di americani da verificare a questo livello: il play Macon, il lungo mancino Jonathan Williams, passato anche da Lakers e Wizards, la guardia Alex Hamilton, reduce da un'importante anno al Maccabi Rishon, e infine RJ Hunter, ex prima scelta dei Boston Celtics, tiratore mortifero, che lo scorso anno ha brillato proprio contro Sassari con la maglia del Turk Telekom Ankara.

Iberostar Tenerife. Gli isolani sono una delle formazioni più blasonate degli ultimi anni a livello Fiba avendo vinto la manifestazione nella stagione inaugurale 2016-17 e perdendo poi la finale nel 2018-19 ad Anversa contro la Virtus Bologna, una sfida in cui l'Iberostar si è vendicata quasi un anno dopo conquistando la Coppa Intercontinentale 2020. Nella scorsa edizione ha perso ai quarti di finale contro Saragozza (gara secca ad Atene poche settimane fa) dopo che aveva superato Ostenda in tre gare negli ottavi e prima ancora aveva chiuso al secondo posto il girone C alle spalle di Nymburk con 11 vinte e 3 perse. Quest'anno il roster a disposizione di Txus Vidorreta si presenta col solito mix di esperienza e gioventù: ci sono "vecchi volponi" come Marcelinho Huertas, Aaron Doornekamp e Georgi Shermadini, giocatori ormai affermati a livello europeo come Tyler Cavanaugh (arrivato da Berlino), Bruno Fitipaldo (visto ad Avellino), Dani Diez e Sasu Salin, mentre merita attenzione Emir Sulejmanovic, ala-pivot arrivata da Bilbao.

Bakken Bears. I danesi hanno staccato il pass dopo il torneo di qualificazione concluso a Nicosia, a Cipro, e saranno alla seconda apparizione in BCL dopo quella nella stagione inaugurale nel 2016-17 (1 vinta e 13 perse) e dopo due semifinali in Fiba Europe Cup, quella del 2018 proprio contro Sassari. Sono assoluti dominatori in patria, con 18 campionati vinti, gli ultimi 4 consecutivamente, e hanno pure messo in bacheca 11 coppe nazionali. Il roster è composto da 5 giocatori danesi, più il centro senegalese Michael Diouf, ai Bears dal 2015 e per 4 volte difensore dell'anno nel campionato locale, e 5 americani tra cui Ryan Evans, ala che è stato premiato MVP del campionato danese nel 2019, e tre vecchie conoscenze dei campionati italiani come Glenn Cosey (playmaker a Derthona nel '16-17), DeShawn Stephens (centro passato da Cagliari, Fortitudo Bologna e Scafati) e Erik McCree (esterno mancino a Pesaro nel '18-19).

Il calendario

21/10/2020 - Dinamo Sassari-Galatasaray

4/11/2020 - Dinamo Sassari-Iberostar Tenerife

18/11/2020 - Bakken Bears-Dinamo Sassari

16/12/2020 - Dinamo Sassari-Bakken Bears

6/01/2021 - Iberostar Tenerife-Dinamo Sassari

20/01/2021 - Galatasaray-Dinamo Sassari

