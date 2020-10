Obiettivi: centrare la qualificazione ai Play-Off e poi non porsi limiti

La Effe ritorna a disputare una coppa europea dopo quasi 12 anni. Nel 2008-09 la Fortitudo disputò infatti l’Eurocup – ultima partita giocata il 13 gennaio 2009, contro il Pamesa Valencia – e nel roster dell’epoca figurava Stefano Mancinelli, oggi capitano della Lavoropiù. La riapparizione in Europa è una sorta di ritorno al passato, specie per un club che vanta molteplici presenze alle Final Four di EuroLega. Il format della competizione, modificato nello scorso settembre a causa della pandemia da COVID-19, per ridurre i rischi di contagio e adattarsi al meglio alle restrizioni imposte in ogni singolo Stato, sembra adattarsi bene alle qualità e alla profondità del roster biancoblù.

Serie A Sassari piega la Fortitudo Bologna in rimonta, Spissu decisivo IERI A 11:56

La possibilità di giocare ogni 2 settimane non dovrebbe infatti sovraccaricare di lavoro e tensione, anche e soprattutto nervosa, una Fortitudo che può ampiamente dire la sua nel Gruppo F. Il mercato estivo è stato indubbiamente importante, anche e soprattutto in ottica europea. Attualmente la Effe può vantare in squadra i 3 migliori realizzatori dell’ultima Serie A: Adrian Banks (21.2 punti di media), Ethan Happ (18.0) e Pietro Aradori (16.8). Happ, centro statunitense classe 1996 ed ex-Cremona, è peraltro considerato, dalla stessa BCL, uno dei dieci esordienti più attesi. Nella lista c’è anche un giocatore per ognuno degli altri 2 club italiani impegnati nella competizione: D’Angelo Harrison (Brindisi) e Vasa Pusica (Sassari).

Happ non si è ancora inserito al meglio negli schemi, soprattutto difensivi, di coach Meo Sacchetti, ma questo non ne preclude affatto le potenzialità di assoluto dominio in ambito europeo. A lui si aggiungono ovviamente Adrian Banks, capace di chiudere la scorsa BCL a 15 punti e 4 assist di media con Brindisi, e Pietro Aradori, atleta dall’elevata esperienza europea (93 presenze tra Eurolega ed Eurocup). Matteo Fantinelli è invece pronto a fare la differenza anche in Europa, dopo un grande avvio in LBA, e a confermarsi come centro nevralgico del gioco biancoblu. Attenzione poi agli altri due statunitensi in rosa.

Le avversarie

Brose Bamberg. L’anno scorso l’avventura in Basketball Champions League è terminata alla Regular Season, con un record di 7 successi e altrettante sconfitte. Il Brose che dovrà affrontare la Fortitudo sarà però una squadra completamente rivoluzionata e con alcune importanti conoscenze del nostro campionato. Michele Vitali (ex-di turno, tra l’altro) sarà certamente candidato per il ruolo di miglior 3&D della competizione, mentre Gerry Blakes (ex-Cantù) potrà puntare nuovamente alla palma di miglior realizzatore. Roster completo, giocatori nel pieno della carriera (nessun over-28) e qualche giovanissimo da tenere sott’occhio, come Moritz Plescher (esterno classe 2000). Non è più il Brose versione mina-vagante in Eurolega di qualche annata fa, ma rimane comunque un club molto temibile e con un progetto tecnico-sportivo sempre interessante e all’avanguardia.

Pinar Karsiyaka. Sono ormai passate 6 stagioni dall’accoppiata titolo-coppa nazionale turchi, e nel frattempo il Pinar è gradualmente retrocesso a livello di competizioni europee affrontate. L’anno scorso ha raggiunto le semifinali di FIBA Europe Cup, non potendole però disputare a causa della cancellazione della competizione dovuta alla pandemia. A livello di singoli spicca sicuramente la presenza di Semih Erden, centro con una solidissima carriera europea alle spalle (160 gare in Eurolega, spese soprattutto con Fenerbahce ed Efes) e potenziale crack per il livello della BCL, specie se il fisico dovesse reggere appieno. Attenzione anche alle doti balistiche e di playmaking di Sek Henry e a quelle di Tony Taylor (vincitore nel 2019 con la Virtus Bologna). Il frontcourt, composto da Amath M’Baye (ex-Milano) e Raymar Morgan (MVP della Bundesliga 2017), oltre che dal già citato Erden, è indubbiamente il punto di forza di una squadra costruita per fare tanta strada.

RETAbet Bilbao. 3° anno consecutivo per Alex Mumbrú alla guida del club di cui è un’autentica leggenda, in cui ha giocato dal 2009 al 2018 e che ha riportato in Liga ACB dopo una dolorosa retrocessione. Ritrovata la massima serie spagnola, il Bilbao si riaffaccia nuovamente in Europa e lo fa scegliendo la BCL dopo un sessennio in Eurocup. Il roster non presenta nomi di spicco, ma pare essere un perfetto mix di esperienza e freschezza. Arnoldas Kulboka, ala lituana del 1998, punta alla definitiva consacrazione tra i pro e conosce già molto bene la BCL, di cui è stato miglior giovane nella stagione 2017-18. La stazza dei centri Ondrej Balvin (2.17) e Felipe dos Anjos (2.21), quest’ultimo con un passato nel Real Madrid come potenziale nuovo Tavares, rappresenterà un ostacolo difficilmente sormontabile per qualsiasi avversaria, Fortitudo compresa.

Il calendario

27/10/2020 – Fortitudo Bologna – Brose Bamberg

10/11/2020 – Pinar Karsiyaka – Fortitudo Bologna

08/12/2020 – Fortitudo Bologna – RETAbet Bilbao

23/12/2020 – RETAbet Bilbao – Fortitudo Bologna

12/01/2021 – Fortitudo Bologna – Pinar Karsiyaka

27/01/2021 – Brose Bamberg – Fortitudo Bologna

Serie A Fletcher e Totè volano sopra il ferro per la Fortitudo IERI A 11:35