Colpo di scena a Varese, Jason Rich si ritira e la società valuta vie per tutelarsi

Situazione paradossale a Varese, dove la squadra di coach Attilio Caja si ritrova improvvisamente senza un giocatore. Si tratta di Jason Rich, che ha deciso di non onorare il contratto firmato in data 29 giugno e di ritirarsi dalla pallacanestro giocata.

Una decisione sorprendente, quella dell’ex giocatore di Cantù (con cui ha esordito in Europa), Cremona e Avellino, oltre che di numerose squadre sul continente, tant’è vero che la società biancorossa ha reagito con un comunicato dalle chiarissime parole: “Pallacanestro Varese comunica che la scorsa settimana il giocatore Jason Rich ha espresso la volontà di non onorare il contratto firmato da entrambe le parti in data 21 giugno 2020. Le motivazioni alla base di questa decisione sono da ricondurre alla sfera personale del giocatore. Il club biancorosso intende sottolineare che sta valutando ogni via possibile per tutelare i propri interessi e la propria immagine nelle opportune sedi“.

Il trentaquattrenne della Florida aveva disputato la scorsa stagione in Turchia, con il Gaziantep, l’anno scorso in Champions League e con un nutrito gruppo di ex “italiani” (Stevan Jelovac, Ivan Buva e il neo-bresciano Drew Crawford).

