Basket, Coppa Italia: AX Armani Exchange Milano-UnaHotels Reggio Emilia 80-52

FINAL EIGHT COPPA ITALIA - L'AX Armani Exchange Milano supera facilmente il primo turno delle Final Eight di Coppa Italia regolando la UnaHotels Reggio Emilia 80-52. Kevin Punter e Zach LeDay guidano la squadra di Ettore Messina con 15 punti a testa, buon debutto per Jakub Wojciechowski, con 10 punti dalla panchina.

00:05:23, 37 Visualizzazioni, un' ora fa