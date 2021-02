Basket

Basket, Coppa Italia: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro 87-59

FINAL EIGHT COPPA ITALIA - L'AX Armani Exchange Milano vince la sua settima Coppa Italia della storia superando la Carpegna Prosciutto Pesaro in finale per 87-59. È il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa vinta a Bologna a settembre, a testimonianza della grande crescita vissuta dal gruppo nel secondo anno dell'era Messina.

