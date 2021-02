Basket

Basket, Coppa Italia: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Umana Reyer Venezia 96-65

FINAL EIGHT COPPA ITALIA - L'AX Armani Exchange Milano si prende la rivincita sull'Umana Reyer Venezia dopo la semifinale persa nella scorsa edizione di Pesaro e torna all'appuntamento per il titolo a quattro anni di distanza dal trionfo di Rimini. Sergio Rodriguez brilla segnando 22 punti con 9 assist dalla panchina prima di uscire per un infortunio da valutare.

