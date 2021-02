Basket

Basket, Coppa Italia: Highlights: Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro 69-74

Nella seconda semifinale la Carpegna Prosciutto Pesaro supera 74-69 la Happy Casa Brindisi e stacca il pass per la finale dove domenica alle 18.15 sfiderà l'Olimpia Milano. Sarà la prima finale per Pesaro dopo 17 anni e si ripeterà la sfida con l'Olimpia come nel 1987: decisivo Justin Robinson con 23 punti.

