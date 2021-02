MEDIOLANUM FORUM DI ASSAGO (MI) - Sarà dunque AX Armani Exchange Milano-Carpegna Prosciutto Pesaro la finale di Coppa Italia 2021, in programma domenica alle 18.15 al Forum di Assago. La formazione di Jasmin Repesa supera 74-69 la Happy Casa Brindisi nella seconda semifinale e conquista il pass per la finale per la prima volta dopo 17 anni: la finale con l'Olimpia invece tornerà dopo il bis 1986-1987, entrambe vinte dalle "Scarpette Rosse". Match vibrante in cui Pesaro spreca 17 punti di margine sul 50-33 ma riesce ad imporsi grazie ai 23 punti di Justin Robinson, autentico MVP, e ai 10 di Zanotti e Delfino, quest'ultimo autore dei 4 tiri liberi che hanno archiviato il match. Niente terza finale di fila per la Happy Casa, cui non basta una grande rimonta nella ripresa: spiccano Darius Thompson, 19 punti, e Nick Perkins, 16, sono 9 per Udom e 8 per Visconti, che però fallisce l'azione del potenziale sorpasso a 11 secondi dal termine. Una delusione per Brindisi, col rammarico di non aver potuto giocare al completo vista l'assenza di Harrison, un Willis non al meglio e anche i problemi a Bell durante la gara.