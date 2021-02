Basket

Basket, Final Eight 2021 di Coppa Italia su Eurosport 1 ed Eurosport Player

Tra giovedì 11 e domenica 14 febbraio, il Forum di Assago ospita le Frecciarossa Final Eight 2021 di Coppa Italia, assegnando il secondo titolo della stagione dopo la Supercoppa di settembre. Tutte le partite saranno trasmesse LIVE in TV su Eurosport 1 e in LIVE-Streaming su Eurosport Player (disponibili anche on-demand).

