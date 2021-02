Manca ormai davvero poco all'inizio delle Final Eight di Coppa Italia (live su eurosport.it ed Eurosport Player dall’11 al 14 Febbraio). La kermesse che disputerà al Mediolanum Forum di Assago, e che assegnerà il primo trofeo della stagione dopo la Supercoppa Italiana, come noto, si giocherà senza spettatori sugli spalti a causa dell’emergenza covid-19. Per questo motivo i tifosi dell’Happy Casa Brindisi, seconda in classifica al termine del girone d’andata, hanno voluto far sentire la propria vicinanza alla compagine di coach Frank Vitucci con uno striscione sui cancelli dell’impianto che ospiterà le F8.