Allianz Trieste-Bertram Derthona Tortona, primo match della seconda giornata delle Final Eight di Coppa Italia 2022.

Ci attende una partita molto stuzzicante e aperta a qualsiasi tipo di pronostico. Trieste si presenta all'appuntamento da testa di serie #3 del tabellone, protagonista di una prima metà di stagione da protagonista. Tortona arriva da testa di serie #6, un risultato di grande importanza per una società sì neopromossa ma anche molto ambiziosa. La conquista di un posto in queste Final Eight certifica la bontà del progetto aperto in estate con l'approdo nella massima serie.

Coppa Italia Final eight di Coppa Italia

Il Live-Blogging della partita

Primo quarto

17-14 al 6' - Mian colpisce a rimbalzo d'attacco. Lunetta per Sanders: 2/2. Davis ancora a segno dalla distanza. Filloy replica a rimbalzo offensivo. Banks spara dai 5 metri. Daum a segno con un piazzato dalla media.

10-8 al 4' - Ancora Konate a colpire in vernice. Risponde Mascolo con la prima tripla del match. Davis spara dai 6 metri ma Tortona replica ancora con Daum dalla lunga distanza.

6-2 al 2' - Sanders apre le marcature con un long-two, replica Konate, prima con un appoggio poi con una schiacciata su assist di Mian. Lunetta per Grazulis: 2/2.

0-0 - INIZIO GARA - Il primo possesso è per Tortona.

Lo starting-five scelto da coach Marco Ramondino per la sua Bertram Derthona Tortona: Mascolo, Sanders, Macura, Daum e Cain.

Lo starting-five scelto da coach Franco Ciani per la sua Allianz Pall. Trieste: Davis, Banks, Mian, Grazulis, Konate.

C'è un solo precedente fra le due squadre, risalente allo scorso 24 ottobre (5a giornata di campionato). Trieste si impose in maniera netta con il punteggio di 88-57, trascinata dai 17 punti di Konate e dai 14 di Grazulis.

Sono tre gli indisponibili di questo pomeriggio. Trieste non ha a disposizione Alessandro Lever a causa di una lesione al ginocchio sofferta nel match di campionato contro Cremona. Per Tortona out Chris Wright (problema muscolare) e il lungodegente Riccardo Cattapan, infortunatosi al legamento crociato durante la prima fase di Supercoppa a settembre.

Anche Tortona recupera pezzi importanti. Presenti oggi a roster JP Macura e Riccardo Tavernelli, out nell'ultima sfida di campionato comunque vinta contro Trento.

