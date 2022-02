Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Bertram Derthona Tortona, atto conclusivo delle Final Eight di Coppa Italia 2022!

Il LIVE-Blogging della partita

Quarto periodo

L'AX Armani Exchange Milano si aggiudica la Coppa Italia 2022 superando la Bertram Derthona Tortona 78-61. Si tratta dell'ottava Coppa nella storia della società biancorossa, la nona in carriera per coach Ettore Messina.

78-61 RISULTATO FINALE - Bomba di Bentil dalla punta. Sanders risponde dalla media in pull-up. Milano muore con la palla in mano attendendo la sirena.

75-59 al 39' - And-one di Daum da ricezione profonda e quinto fallo di Hall (libero segnato). Biligha segna da rimbalzo offensivo. Sanders spara dall'arco dalla punta.

73-53 al 38' - Stoppata pazzesca di Melli su Sanders, trasformata in una tripla dall'angolo da Datome. Fallo di Hall (quarto) su Mascolo: 1/2. Coach Messina svuota la panchina regalando la standing-ovation a tutti i suoi veterani.

70-52 al 36' - Quarto fallo anche per Bentil (rientra Hines) e liberi per Sanders: 1/2. Tripla spaccagambe di Rodriguez in step-back. Poi altra bomba dalla punta di Datome dopo un'ottima circolazione di palla di Milano. Coach Ramondino ferma ancora la partita con la sua Tortona scivolata a -18.

64-51 al 34' - Sanders segna dal mezzo angolo su rimessa da fondo. Fallo in attacco di Delaney (quarto, rientra Hall). And-one di Melli su assist di Hall (libero segnato). Tortona ricuce con un eurostep di Filloy. Ancora Melli buca la zona 2-3 di Tortona su assist di Bentil.

59-47 al 32' - Fallo di Cain su Melli: 2/2 in lunetta. Rodriguez in contropiede dopo una palla persa di Tavernelli. Delaney riallunga in penetrazione dopo un altra persa di Tortona. Coach Ramondino ferma la partita con la sua Bertram tornata a -12.

Terzo periodo

53-47 FINE TERZO QUARTO - Fallo di Macura (terzo) su tripla di Melli: 3/3 in lunetta. Semigancio di Serverini sulla testa di Bentil. Il terzo periodo si chiude con un paio di errori dall'arco di Rodriguez e un tiro dalla media di Tavernelli sbagliato sulla sirena. Nel complesso, un terzo quarto che corre via rapido ma a basso punteggio, vinto da Tortona 14-12. La Bertram rientra anche a -1 prima di subire un controbreak di 9-4 negli ultimi 6 minuti. Le percentuali dall'arco dell'Olimpia crollano, ora è solo 7/22 (32%) e 1/10 in questo periodo.

50-45 al 28' - Cannon appoggia da ricezione profonda. Hall replica con un pull-up dalla media.

48-43 al 26' - Milano riallunga. Hall appoggia in taglio sulla riga di fondo, poi altro lay-up di Hines su assist di Delaney. Terzo fallo di Delaney su Macura.

44-43 al 24' - Sfondamento di Daniels (sostituito da Datome). Milano si sblocca con una tripla dall'angolo di Hall. Tortona replica subito con Macura e ricuce a -1 con un sottomano assurdo di Filloy.

41-38 al 22' - Palla persa da Delaney e tripla di Filloy dalla punta. Lunetta per Mascolo dopo un fallo di Melli su tiro da tre: 2/3 ai liberi. L'Olimpia si ferma in attacco con tre errori consecutivi dall'arco di Daniels.

41-33 INIZIO TERZO QUARTO - Milano gioca il primo possesso e torna in campo con Delaney, Hall, Daniels, Melli e Hines. Tortona con Mascolo, Filloy, Macura, Cannon e Cain. Ramondino costretto a cambiare le rotazioni per i problemi di falli (tre) di Daum e Sanders.

Secondo periodo

STATISTICHE TORTONA - La Bertram tira 10/18 da due (56%) e 4/12 da tre (33%), ma è andata pochissimo in lunetta (1/3). JP Macura è il miglior marcatore con 14 punti. Seguono Mascolo (8), Filloy (5), Cain, Sanders e Daum (2).

STATISTICHE MILANO - L'Olimpia tira 6/11 da due (55%), 6/12 da tre (50%) e fattura molto in lunetta (11/13). Troy Daniels e Malcolm Delaney sono top-scorer con 8 punti, seguono Hall e Ricci (5), Melli, Bentil e Hines (4), Rodriguez (3).

41-33 FINE SECONDO QUARTO - Bel canestro di Mascolo in penetrazione centrale. Risponde una tripla di Rodriguez dal palleggio. Ancora Mascolo a segno dal mid-range. Il secondo quarto si chiude con una palla persa di Rodriguez. Milano in vantaggio di 8 lunghezze ma con inerzia in calo rispetto ai primi dieci minuti di gioco. Tortona vince il periodo 16-20 e resta in partita con un grande JP Macura, autore di 14 punti (11 nel secondo quarto).

38-29 al 18' - Tripla di Macura con fallo di Ricci da rimbalzo offensivo, buono anche il libero aggiuntivo (11 punti in fila per JP). Time-out chiamato da Messina dopo una palla persa da Delaney con Milano sul +8. Al rientro, recupero dello stesso Delaney che subisce fallo da Sanders (terzo) in contropiede: 2/2. Daum appoggia dopo una bella giocata con Cain. Ancora liberi per Milano, fallo di Daum (terzo) su Bentil: 2/2. Tripla di Filloy dalla punta. Ancora lunetta per Bentil su fallo di Mascolo: altro 2/2.

32-20 al 16' - Bel canestro di Macura in taglio dal lato debole. Lunetta per Daniels su fallo di Sanders: 2/2. Recupero di Alviti e fallo antisportivo di Mascolo: ma arrivano uno 0/2 in lunetta e una palla persa immediata.

30-18 al 14' - Ancora Macura a sparare dall'arco dalla punta. Risponde Ricci dall'angolo su assist di Delaney.

27-15 al 12' - Macura segna un runner da rimbalzo d'attacco. Ricci replica in contropiede da palla recuperata di Rodriguez.

Primo periodo

25-13 FINE PRIMO QUARTO - Bonus esaurito per Milano e lunetta per Cain su fallo di Rodriguez: 0/2. Splendido canestro in svitamento di Hall appoggiato al tabellone che costringe coach Ramondino al time-out con la sua Tortona a -12. Al rientro, canestro di Filloy dai 5 metri. Primi liberi anche per Milano con Hines: 2/2 che chiude il primo quarto. Milano in vantaggio di 12 lunghezze al primo intervallo con ottime percentuali (5/8 da due e 4/6 da tre). Tortona ha segnato solo due punti negli ultimi cinque minuti.

21-11 all'8' - Bel canestro di Melli su ricezione profonda.

19-11 al 6' - Melli appoggia a rimbalzo d'attacco. Macura si sblocca con una tripla da rimessa da fondo. Pronta risposta di Delaney dal palleggio dall'arco.

14-8 al 4' - Cameriere di Mascolo in penetrazione. Ancora Daniels a segno dall'arco dal palleggio. Mascolo risponde dalla media, Hall colpisce con la tripla dall'angolo.

8-4 al 2' - Sanders sblocca in penetrazione alla prima azione. Risponde Daniels con una tripla dal palleggio, poi Hines con un piazzato dalla media. Cain accorcia in tap-in su errore di Macura. Milano colpisce ancora con un and-one di Delaney in floater (libero segnato).

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato da Tortona.

Lo starting-five scelto da coach Marco Ramondino per la sua Bertram Tortona: Bruno Mascolo, JP Macura, Jamarr Sanders, Mike Daum, Tyler Cain.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Nicolò Melli, Kyle Hines.

Sono tre gli ex della partita. Pippo Ricci e Davide Alviti vestirono la maglia di Tortona in LegaDue nella stagione 2016-17. Ariel Filloy, invece, fu giocatore dell'Olimpia per quattro anni tra il 2008 e il 2012, ma ne trascorse tre in prestito.

Per Tortona, invece, sempre assenti Chris Wright (problema muscolare sofferto in settimana) e Riccardo Cattapan.

L'Olimpia si presenta sempre priva dei lungodegenti Shavon Shields e Dinos Mitoglou, mentre restano fuori per turnover Kaleb Tarczewski, Trey Kell e Jerian Grant. Coach Ettore Messina conferma gli stessi 12 visti nelle prime due partite della kermesse di Pesaro.

C'è soltanto un precedente tra Milano e Tortona, la partita giocata al Forum di Assago lo scorso 9 gennaio in occasione della 15a giornata di campionato. L'Olimpia si impose con il punteggio finale di 72-60 , rimontando dal -15 del primo quarto (4-19). Ben Bentil (18 punti e 13 rimbalzi) e Sergio Rodriguez (11 punti e 4 assist) furono i migliori in campo.

