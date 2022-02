Marco Belinelli, rientrato da poco nei ranghi dopo aver superato il covid, ne ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Riportiamo i passaggi principali della sua intervista.

Ad

"Finora non siamo mai stati al completo, ci è mancata anche un po' di fortuna. Ma adesso parte il momento della stagione in cui si lavora per portare a casa qualcosa. La Coppa Italia è un trofeo importante. Milano è la squadra da battere, come lo scorso anno. Non c'è bisogno che lo dica io. Ha una difesa pazzesca, la migliore in Serie A e in Eurolega, dove sta facendo un gran cammino".

Coppa Italia Obiettivi e stato di forma: come arrivano le squadre alle Final Eight? 3 ORE FA

Tripla irreale di Belinelli, overtime Milano-Virtus

Primo turno con Brindisi, avversaria pericolosissima

Happy Casa Brindisi nei quarti di finale (tutte le partite LIVE su Eurosport 2 e in Alessandro Gentile e Maxime De Zeeuw. La Happy Casa, come tutte le squadre di coach Vitucci, è una mina vagante pericolosissima. La Virtus aprirà la kermesse di Pesaro giovedì 17 febbraio, sfidando lanei quarti di finale (tutte le partite LIVE sue in LIVE-Streaming su Discovery+ ). La squadra pugliese è reduce da due successi consecutivi che hanno tamponato un periodo molto negativo. Tanti i cambiamenti a roster per approcciare al meglio questa seconda parte di stagione, con gli addii a Josh Perkins e Myles Carter e gli arrivi di. La Happy Casa, come tutte le squadre di coach Vitucci, è una mina vagante pericolosissima.

"Brindisi si è appena rinforzata con Ale Gentile ed è una squadra ben allenata da coach Frank Vitucci. Sono partite secche, tutte complicate. Tutti hanno il dente avvelenato e vogliono fare la partitona contro le squadre più forti e favorite sulla carta. In Coppa Italia può succedere di tutto, è importante la mentalità con cui si entra in campo".

Marco Belinelli al tiro nella partita tra Happy Casa Brindisi e Virtus Segafredo Bologna, Serie A 2021-22 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Un futuro lontano dalla maglia azzurra

Il ritiro? Nonostante i 36 anni di età, è ancora molto lontano dall'orizzonte degli eventi. Il focus, ora, è tutto volto sul desiderio di trascinare la Virtus a una lunga serie di successi. E lontano anche dalla maglia azzurra, che sembra essere stata ormai definitivamente accantonata nonostante gli Europei in arrivo a settembre proprio in Italia.

"Sento ancora il fuoco dentro. Mi piace allenarmi, sfidare i compagni, giocare e lottare per vincere. La Nazionale? Penso sia arrivato il momento di far andare avanti i giovani, dar loro la possibilità di dimostrare il loro talento, di sbagliare e crescere, com'è successo a noi. L'azzurro non è nella mia testa, e non ho sentito nessuno della Nazionale. Il mio obiettivo e unico pensiero è vincere con la Virtus".

Da Poeta a Moss e Datome: i record delle Final Eight

Coppa Italia Le Final Eight su Eurosport 2 e Discovery+: calendario e programmazione UN GIORNO FA