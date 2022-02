Eurosport 2 e in Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Bertram Tortona-Virtus Segafredo Bologna, seconda e ultima gara delle semifinali delle Final Eight di Coppa Italia 2022! La partita è trasmessa LIVE sue in LIVE-Streaming su Discovery+

Il sabato delle semifinali alla Vitrifrigo Arena si completa alle ore 21 con la gara tra la Virtus Segafredo Bologna e la Bertram Yachts Tortona. Da una parte i campioni d'Italia di Sergio Scariolo, vincitori della Supercoppa, e dall'altra il Derthona, matricola terribile che al primo anno di Serie A si è conquistata il diritto di giocare prima la Final Eight di Supercoppa, e ora la Final Eight di Coppa Italia, arrivando alle porte della finalissima.

Nei quarti di finale la Virtus ha superato Brindisi mentre Tortona ha travolto Trieste: sarà il terzo confronto stagionale dopo che la Bertram Yachts ha travolto proprio la Segafredo in campionato nella gara di Casale (93-76), "vendicando" lo stop per 74-66 subito nei quarti di Supercoppa a Casalecchio di Reno.

IL LIVE-BLOGGING DELLA PARTITA

58-41 al 22' - Inizio di ripresa clamoroso per Tortona, drammatico per la Virtus: 8-0 Bertram con due bombe di Macura e di nuovo +17! Si fa sempre più dura per i campioni d'Italia in carica.

STATISTICHE TORTONA - Un Sanders da 16 punti e un Filloy da 12 punti uscendo dalla panchina guidano Tortona che arriva anche a +17 nel primo tempo; bene anche Mascolo a quota 7. La squadra di Ramondino sta tirando 13 su 25 da due e 7 su 16 da tre, ma è l'intensità che è doppia rispetto a quella di Bologna.

STATISTICHE VIRTUS - In difficoltà enorme la Segafredo nel primo tempo: Jaiteh, 11 con 6 rimbalzi, e Belinelli, 8 punti, gli unici a salvarsi visto che sia Weems, sia Hervey, sia Teodosic (3 punti in 4' con tanto nervosismo) non stanno incidendo. Bologna non sta brillando al tiro: 3 su 11 da tre, 12 su 24 da due e 11 su 17 ai liberi vanno per forza di cose aumentate.

Mascolo scippa Mannion e Teodosic e schiaccia

50-41 A FINE SECONDO QUARTO - Hervey sulla sirena! Tripla da lontanissimo dell'americano che permette alla Virtus Bologna di chiudere a -9 un primo tempo molto difficile in cui è stata anche a -17 e ha concesso addirittura 50 punti. Complimenti al Derthona, entusiasmente e davanti con pieno merito.

44-33 al 18' - Resta in doppia cifra il margine tra Tortona e Virtus, con i piemontesi che trovano un'altra bomba del bollente Sanders, già a 14 punti. La Segafredo invece fatica a trovare tiri facili, pesa il 2 su 9 da tre, e si sta facendo prendere troppo dal nervosismo.

38-25 al 15' - Non si placa la furia della Bertram: canestro e bomba di Filloy, e addirittura +17! La reazione della Virtus è tutta di nervi con la penetrazione di Pajola e il furto con conseguente canestro in contropiede di Kyle Weems.

33-21 al 13' - Debordante l'energia del Derthona che vola addirittura a +12, la VIrtus si innervosisce e non riesce a tenere il passo degli avversari in termini di intensità. Dopo il -5 con la tripla di Teodosic (26-21), i piemontesi scappano di nuovo con Cannon, la tripla di Filloy e il canestro di Severini, bravo a seguire Tavernelli e a correggere in seguito alla stoppata di Hervey.

24-18 A FINE PRIMO QUARTO - I canestri di Hervey e di Mannion permettono alla Segafredo di risalire la china e chiudere un primo periodo complicato dove aveva toccato il -10 contro una brillante Tortona. Sugli scudi Sanders, già a 11 punti, per Bologna 8 di capitan Belinelli (7 su 17 al tiro di squadra per Bologna).

24-14 al 9' - Massimo vantaggio Derthona, +10 col gioco da tre punti di Cain su assist di Macura e il furto con schiacciata di Mascolo. Segnali non incoraggianti per la squadra di Scariolo, poco lucida su entrambe le metà campo.

19-14 all'8' - Litiga con le percentuali Bologna, più decisa e precisa Tortona che allunga grazie all'impatto dalla panchina di Severini e Filloy, e al canestro di Mascolo, anche oggi titolare.

13-10 al 5' - Inizio clamoroso di Sanders che segna tre bombe e firma i primi 11 punti di Tortona, poi Cain fa 13-10 col jumper. Per la Virtus solo Jaiteh a dar man forte a Beli.

6-8 al 2' - Via alla seconda semifinale! Subito Sanders caldissimo per Tortona, dall'altra parte risponde con la stessa moneta Belinelli, tre liberi e poi bomba.

I quintetti: Segafredo con Pajola, Belinelli, Weems, Alibegovic e Jaiteh, la Bertram Yachst risponde con Sanders, Mascolo, Macura, Daum e Cain.

Tutto pronto a Pesaro per la seconda semifinale: Bologna e Tortona allineate per l'inno nazionale, poi saranno 40' di fuoco che decideranno la rivale dell'Olimpia Milano nella finalissima di domani.

Squadre in campo per il riscaldamento: completo nero per la Virtus, divisa bianca invece per Tortona.

