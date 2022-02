Le semifinali e la finale della Frecciarossa Final Eight che si disputano a Pesaro sabato 19 febbraio e domenica 20 febbraio saranno aperte al 60% della capienza (10.323 posti) dopo che i quarti di finale si erano giocati con il limite del 35%. Questo in conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del testo della legge approvata nei giorni scorsi in via definitiva dalla Camera che innalza tra l’altro la capienza degli impianti all’aperto al 75% e dei palasport al 60%. Alla Vitrifrigo Arena potranno pertanto entrare oltre 6.000 spettatori (6.194).

"Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 11/2022, riportiamo le capienze degli impianti sportivi al 75% all'aperto ed al 60% al chiuso. È un risultato atteso da tutto il mondo dello sport, che ho reso possibile anche grazie alla sinergia con il Ministro Speranza e con tutte le forze parlamentari. Adesso, sempre monitorando la curva epidemiologica, l'obiettivo sarà quello di tornare in tempi brevi a riaprire senza limitazioni tutti gli impianti e tornare a permettere a tutti gli appassionati di fruire delle emozioni dello sport dal vivo". Lo dichiara la sottosegretaria allo Sport, Valentina Vezzali.

