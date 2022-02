Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia 73-78

Germani Brescia prosegue la sua corsa a Pesaro dove batte 78-73 una coriacea Dolomiti Energia Trentino, stampa il nono successo consecutivo e stacca il pass Alessandro Magro che nella ripresa cambia marcia, sia in difesa, sia in attacco, e nel finale stoppa la rimonta dell'Aquila, risalita da -14 a -4: brillano al solito i due "gemelli" Amedeo Della Valle e Naz Mitrou-Long, 22 e 14 punti rispettivamente, mentre Gabriel ne aggiunge 11. Per Trento, tornata alla Final Eight dopo 6 anni di assenza, una buonissima prestazione in un momento difficile, tenuta in vita dai 20 punti di Reynolds, dai 13 a testa di Caroline e Bradford, e dai 10 di Flaccadori. Si ferma l'avventura di Trento, prosegue quella della Leonessa che ha l'obiettivo di tornare in finale come nel 2018 a Firenze, quando perse contro la "cenerentola" Torino. Dopo le 8 vittorie di fila in campionato, laprosegue la sua corsa a Pesaro dove batteuna coriacea, stampa il nono successo consecutivo e stacca il pass per la semifinale di Coppa Italia contro l'Olimpia Milano , in programma sabato 19 febbraio alle ore 18.15 (LIVE su Discovery Plus e Eurosport 2 HD). Una marcia impressionante quella della formazione diche nella ripresa cambia marcia, sia in difesa, sia in attacco, e nel finale stoppa la rimonta dell', risalita da -14 a -4: brillano al solito i due "gemelli", 22 e 14 punti rispettivamente, mentrene aggiunge 11. Per, tornata alla Final Eight dopo 6 anni di assenza, una buonissima prestazione in un momento difficile, tenuta in vita dai 20 punti di, dai 13 a testa di, e dai 10 di. Si ferma l'avventura di, prosegue quella dellache ha l'obiettivo di tornare income nela Firenze, quando perse contro la "cenerentola"

Della Valle da campione: tripla con fallo che ferma la rimonta di Trento

La sfida è molto intensa e fisica fin dalle prime battute, le due squadra rispondono colpo su colpo e il match è godibile. L'Aquila prova il primo strappo portandosi sul 14-8 ma Brescia con un 8-0 con le triple di Della Valle e Gabriel, poi alla prima pausa è 19-16 per la Germani, in virtù anche dei 5 punti di Eboua. Nel secondo periodo prosegue il botta e risposta, Reynolds infila tre triple e arriva presto a 14 punti, per la Germani sono Cobbins e Dalla Valle a colpire: all'intervallo è perfetta parità, 42-42 con Bradford che realizza dall'arco a fil di sirena.

Mezzanotte agguanta il rimbalzo lungo e schiaccia in contropiede

Il terzo quarto vede accendesi Mitrou-Long: il canadese di passaporto greco segna 5 punti in fila per il +5, poi un'altra bomba per il +8 e Brescia assapora l'allungo. Trento fatica a segnare e allora si aggrappa a Caroline che segna 7 punti consecutivi e firma il -2 sul 55-57. La Germani però ha qualcosa in più, Della Valle e Gabriel fanno il contro-break ed è 62-55 al 30'. In avvio di ultimo quarto Brescia scappa, 6 punti di Laquintana spingono la Leonessa a +13, massimo vantaggio, e pare fatta. Invece l'Aquila non cade, Reynolds segna 5 punti, Williams schiaccia in tap-in ed è -4 sul 64-68.

La difesa di Brescia in azione: doppia stoppata di Gabriel e Burns

La resistenza della Dolomiti Energia è frantumata definitivamente da Della Valle, che segna col fallo per un gioco da 4 punti, e da Petrucelli, che insacca dall'angolo la bomba del 75-65! Finisce 78-73, con Trento che fallisce due triple "della disperazione" e quindi è costretta ad alzare bandiera bianca.

Desonta Bradford brucia la sirena del primo tempo con la tripla

Trento : Bradford 13, Reynolds 20, Forray 6, Flaccadori 10, Caroline 13, Williams 5, Saunders 2, Mezzanotte 2, Ladurner 2, Conti ne, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin.

: Bradford 13, Reynolds 20, Forray 6, Flaccadori 10, Caroline 13, Williams 5, Saunders 2, Mezzanotte 2, Ladurner 2, Conti ne, Morina ne, Dell'Anna ne. All. Molin. Brescia: Gabriel 11, Mitrou-Long 14, Della Valle 22, Cobbins 6, Moore, Petrucelli 9, Eboua 6, Parrillo, Burns 2, Laquintana 6, Rodella ne. All. Magro.

Highlights: Trento-Brescia 73-78

* * *

