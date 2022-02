Dolomiti Energia Trentino e Germani Brescia, seconda gara dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2022! La partita è trasmessa LIVE su Eurosport 2 e in Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, seconda gara dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2022! La partita è trasmessa LIVE sue in LIVE-Streaming su Discovery+

Match sulla carta assolutamente a pronostico chiuso visto il momento delle due squadre: l'Aquila è in crisi, con 4 ko di fila, l'ultimo a Tortona (7 considerando anche l'Eurocup), mentre la Leonessa è in gas, reduce da 8 vittorie consecutive, l'ultima in casa contro Trieste rimontando da -18

Nella gara di campionato tra le due squadre, giocata il 6 novembre 2021 alla BLM Group Arena di Trento, fu la Dolomiti Energia a vincere contro la Germani Brescia per 78-72 con 19 punti di Reynolds e e 15 di Flaccadori; alla Leonessa non bastarono i 21 di Mitrou-Long e i 13 di Della Valle.

IL LIVE-BLOGGING DELLA PARTITA

2-2 al 1' - John Petrucelli segna il primo canestro del match per Brescia andando a segno in penetrazione dalla linea di fondo; per Trento risponde immediatamente il capitano Toto Forray.

Alla palla a due saltano Williams e Gabriel: Trento in completo nero, per Brescia un'insolita divisa verde con banda tricolore sul fianco, inedita per quetsa Final Eight.

I quintetti: Alessandro Magro per la sua Germani sceglie Mitrou-Long, Della Valle, Petrucelli, Gabriel e Burns; Lele Molin risponde per Trento con lo starting five composto da Forray, Flaccadori, Reynolds, Caroline e Williams.

Squadre sul parquet della Vitrifrigo Arena: chi vince fra Trento e Brescia affronterà l'Olimpia Milano sabato nella prima semifinale alle ore 18.15.

