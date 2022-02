Basket

Basket, Coppa Italia: Highlights: AX Armani Exchange Milano-Bertram Derthona Tortona 78-61

L'AX Armani Exchange Milano bissa il trionfo dello scorso anno e si aggiudica le Final Eight 2022 superando la Bertram Derthona Tortona 78-61 in finale. Si tratta dell'ottava Coppa Italia nella storia per la società biancorossa, la nona nella carriera di coach Ettore Messina. Malcolm Delaney vince il premio di MVP della kermesse di Pesaro.

00:07:45, 16 minuti fa