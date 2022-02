Basket

Basket, Coppa Italia: Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Germani Brescia 73-78

La Germani Brescia piazza il primo upset dei quarti delle Final Eight di Coppa Italia 2022 superando la Dolomiti Energia Trentino 78-73. Amedeo Della Valle è MVP con 22 punti, segue Naz Mitrou-Long con 14. Per l'Aquila non bastano i 20 punti di Cameron Reynolds.

00:06:44, un' ora fa