Basket Coppa Italia, highlights: Milano-Brescia 69-63

BASKET, COPPA ITALIA - L'AX Armani Exchange Milano ferma la striscia di nove vittorie consecutive della Germani Brescia: il successo per 69-63 vale la qualificazione alla finale. Sergio Rodriguez è MVP con 22 punti (12 nel solo terzo quarto), Devon Hall e Gigi Datome ne aggiungono 12 e Kyle Hines spadroneggia in area con 9 punti e 13 rimbalzi. Per Brescia non bastano i 19 di Amedeo Della Valle.

00:06:44, 42 minuti fa