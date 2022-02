in semifinale di Coppa Italia. Un traguardo molto più appagante e difficile da raggiungere. Perché se le Final Eight di Supercoppa di settembre erano frutto di quattro partite disputate in un contesto di preparazione collettiva alla stagione, le semifinali di Coppa Italia hanno ben altro spessore. Significa che quanto di buono si è visto a inizio anno ha poi trovato sviluppo e conferma all'interno dell'intero girone di andata. E che, una volta saliti sul palcoscenico, non ci sono stati tremori. Tortona-Virtus, esattamente come cinque mesi fa. Era il 18 settembre quando la matricola sfidava i campioni d'Italia nei quarti della Supercoppa . Tenendo testa a lungo, con il punteggio inchiodato ancora in parità (40-40) all'intervallo. Ora la sfida si rinnova, questa volta. Un traguardo molto più appagante e difficile da raggiungere. Perché se le Final Eight di Supercoppa di settembre erano frutto di quattro partite disputate in un contesto di preparazione collettiva alla stagione, le semifinali di Coppa Italia hanno. Significa che quanto di buono si è visto a inizio anno ha poi trovatoall'interno dell'intero girone di andata. E che, una volta saliti sul palcoscenico, non ci sono stati tremori. Prima partita vinta, con upset su Trieste , e testa già alla prossima, il big-match con i campioni d'Italia.

Ad

avere il mirino puntato addosso da tutte le avversarie, come squadra da battere. Ed è sempre la Virtus che, nella testa, ha ancora quella serata dello scorso 30 ottobre. Quando, al PalaFerraris, Tortona visse la notte più splendida della inaccettabile. Tortona-Virtus, sulla carta, sembra uno scontro impari. Ma, in realtà, ha già dimostrato di essere tutt'altra cosa. In questo momento non c'è nulla che impedisca alla Bertram di continuare a sognare. La testa è sgombra. L'entusiasmo alto. La pressione tutta sulle spalle dell'avversaria. È la Virtus che parte favorita, ma anche costretta a fronteggiare il lato oscuro della medaglia:, come squadra da battere. Ed è sempre la Virtus che, nella testa, ha ancora quella serata dello scorso 30 ottobre. Quando, al PalaFerraris, Tortona visse la notte più splendida della stagione festeggiando un epico trionfo per 93-76 . Una sconfitta, guardandola dal lato bolognese, che Marco Belinelli ha definito, tra virgolette,. Tortona-Virtus, sulla carta, sembra uno scontro impari. Ma, in realtà, ha già dimostrato di essere tutt'altra cosa.

Coppa Italia Tortona continua a sognare: batte Trieste 94-82 e va in semifinale 20 ORE FA

JP Macura al tiro contro Ty-Shon Alexander nel quarto di finale di Coppa Italia 2022 tra Allianz Trieste e Bertram Tortona Credit Foto Ciamillo-Castoria

94 punti, buoni per la terza miglior prestazione stagionale. Lo ha fatto con percentuali surreali. 65.6% da due (miglior dato in stagione) e 45% dall'arco con 14 triple. Dato super, ma non record, per una squadra che sta costruendo gran parte delle sue fortune proprio sull'efficacia e sulla produttività dall'arco. Quest'anno, in tutte le gare (Supercoppa compresa), Tortona ha il 37.5% nel tiro pesante e infila triple in doppia cifra, 10.1 a gara. Ma soprattutto lo ha fatto con una rotazione molto corta, a otto, per la mancanza di due pedine-chiave sul perimetro. Out Chris Wright, il vero cervello e generale della squadra, e capitan Riccardo Tavernelli, l'uomo che, uscito a trent'anni dalla LegaDue, ha saputo scavarsi da subito una sua nicchia anche al massimo livello come giocatore di rottura ed energia. Nel successo su Trieste , Tortona ha sparato, buoni per la terza miglior prestazione stagionale. Lo ha fatto con percentuali surreali.(miglior dato in stagione) econ. Dato super, ma non record, per una squadra che sta costruendo gran parte delle sue fortune proprioQuest'anno, in tutte le gare (Supercoppa compresa), Tortona ha ilnel tiro pesante e infila triple in doppia cifra,a gara. Ma soprattutto lo ha fatto con una, a otto, per la mancanza di due pedine-chiave sul perimetro. Out Chris Wright, il vero cervello e generale della squadra, e capitan Riccardo Tavernelli, l'uomo che, uscito a trent'anni dalla LegaDue, ha saputo scavarsi da subito una sua nicchia anche al massimo livello come giocatore di rottura ed energia.

Macura e Daum firmano 9 triple per Tortona

Wright e Tavernelli sono i volti estremi del mix curiosissimo tra veterani consumati e giocatori con fame di emergere su cui la Bertram ha costruito la squadra in estate. Un mix che ha voluto limitare al minimo rischi e scommesse per approcciare la stagione in maniera solida sin dalle prime giornate. Coach Ramondino può pescare da un roster di uomini di fiducia. I giocatori più anziani conoscono alla perfezione il nostro campionato. Il gruppo azzurro è "usato sicuro", avendo già costituito le fondamenta della promozione in A. E gli innesti scovati all'estero sono frutto di uno scouting oculato. Mike Daum era un giocatore già in crescita nella ACB spagnola, il campionato nazionale europeo più competitivo. E JP Macura ha un pedigree di tutto rispetto, con un paio di stagioni in orbita NBA. Entrambi originari del freddo nord degli States. Entrambi glaciali nella vittoria su Trieste.

Highlights: Trieste-Tortona 82-94

Coppa Italia Trieste-Tortona: i quarti di finale in LIVE-Blogging UN GIORNO FA