Affrontare una Final Eight da testa di serie #1 dà indubbiamente vantaggi. La chance di giocare la prima partita per allungare il periodo di riposo. Un calendario sulla carta più agevole. Ma la moneta ha un'altra faccia più oscura e pericolosa. Specialmente se sei anche campione in carica. Perché in una serie di partite secche senza fattore-campo, essere la #1 significa avere tutti gli occhi addosso. Tutti vogliono batterti, e non gli costa niente farlo. E, a questo punto, essere #1 significa anche avere tutto da perdere.

con la testa ancora più sgombra e scarica. Perdere sarebbe stato plausibile, accettabile. Vincere avrebbe dipinto un'impresa. La prima partita contro Sassari è stato lo specchio perfetto di questa situazione. Una Dinamo entrata nel tabellone delle Final Eight in extremis, quando ormai sembrava destinata a una dolorosa rinuncia. E arrivata a Pesaro dopo due settimane complicate per il coronavirus . In quarantena e con solo una manciata di allenamenti nelle gambe, vero, ma per questo motivo. Perdere sarebbe stato plausibile, accettabile. Vincere avrebbe dipinto un'impresa.

Risolvere i problemi di fluidità e produzione offensiva sofferti nell'ultimo mese, tormentato da una serie di impegni extra con i tre doppi turni di Eurolega giocati in quattro settimane, e trovare consistenza e personalità dal reparto azzurro. Il gruppo-italiani è stato, storicamente, quello che ha sempre faticato di più nelle grandi occasioni. L'ultima volta? Nelle finali-scudetto di giugno, quando, con il core degli stranieri allo stremo delle forze dopo le Final Four di Colonia, non ha saputo infondere un surplus di produttività e energia, Nella partita super-trappola d'esordio, Milano ha risposto bene. Soprattutto, lo ha fatto cancellando le due ombre più grosse con cui si presentava al torneo., tormentato da una serie di impegni extra con i tre doppi turni di Eurolega giocati in quattro settimane, eIl gruppo-italiani è stato, storicamente, quello che ha sempre faticato di più nelle grandi occasioni. L'ultima volta? Nelle finali-scudetto di giugno, quando, con ildegli stranieri allo stremo delle forze dopo le Final Four di Colonia, non ha saputo infondere un surplus di produttività e energia, perdendo il confronto diretto con quello della Virtus

Attacco fluido e superiorità del core da Eurolega

88 punti realizzati contro la Dinamo, puntellati da 14 triple, sono stati l'espressione di un basket molto qualitativo. Valgono la terza miglior prestazione in Italia da più di tre mesi a questa parte. Le altre? Milano ha trovato contributi da ogni interprete (undici giocatori a referto, eccezion fatta per Tommaso Baldasso, in campo per soli quattro minuti) e riassaporato quella sensazione, già vissuta nella scorsa stagione, di superiorità del proprio core da Eurolega. Anche senza due pedine extra-lusso come Shavon Shields e Dinos Mitoglou, costretti dagli infortuni a cedere i rispettivi posti nella "squadra A" a Troy Daniels e Ben Bentil. Glirealizzati contro la Dinamo, puntellati da, sono stati l'espressione di. Valgono la terza miglior prestazione in Italia da più di tre mesi a questa parte. Le altre? I 91 punti infilati domenica contro Pesaro , viziati però da un avversario arrendevole, e i 102 segnati contro la Virtus in quella stranissima partita post-covid, improntata da entrambe su attacchi e ritmi alti. In questi 88 punti,(undici giocatori a referto, eccezion fatta per Tommaso Baldasso, in campo per soli quattro minuti) e riassaporato quella sensazione, già vissuta nella scorsa stagione, di. Anche senza due pedine extra-lusso come, costretti dagli infortuni a cedere i rispettivi posti nella "squadra A" a Troy Daniels e Ben Bentil.

Il quintetto base, in sostanza, con mind-set e qualità da Eurolega, ha saputo dettare i ritmi, fare la differenza e scavare il break sin da subito (18-6 nei primi 4', 27-18 a fine primo quarto), proprio come successo lo scorso anno nelle Final Eight del Forum. E nel terzo quarto, quello decisivo, ha affiancato un attacco da 25 punti (dopo i 27 del primo) a quella difesa stritolante già determinante per sollevare il trofeo lo scorso anno. I soli nove punti concessi a Sassari, tenuta a secco per 6 minuti, hanno spaccato definitivamente la partita.

Gli italiani e la nuova gestione di coach Ettore Messina

E gli italiani? Hanno contribuito, eccome. In primis con Davide Alviti, grande scintilla di un secondo periodo in cui l'Olimpia ha sofferto qualche strano passaggio a vuoto. E poi con Pippo Ricci, mattatore nel finale contro la zona 3-2, bucata con bidimensionalità dall'arco e in avvicinamento.

La base del tutto? La nuova gestione di coach Ettore Messina. Il tour de force di Eurolega dell'ultimo mese ha cambiato il sistema. Le ultime partite di campionato hanno visto rotazioni più lunghe, e una maggior responsabilizzazione delle seconde linee. I risultati sono evidenti. Non solo su Alviti, che ha sfiorato i 30 minuti di utilizzo medio nelle ultime tre gare di campionato, e che sta giocando con una personalità lontanissima dal giocatore spaurito di inizio anno. Ma anche sul resto del gruppo degli stranieri. La mitragliata iniziale di Troy Daniels, un altro su cui Messina sta lavorando tantissimo per rimetterlo in condizione dopo il lunghissimo stop per covid e gli infortuni della prima parte di stagione, non è arrivata per caso.

