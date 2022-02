Basket

Basket, Coppa Italia: Milos Teodosic sforna un no-look spettacolare per la schiacciata di Jaiteh

La prima palla toccata da Milos Teodosic dopo più di un mese di stop si trasforma già in oro puro: assist meraviglioso in no-look per Jaiteh nel primo quarto della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Virtus Segafredo Bologna e Happy Casa Brindisi.

