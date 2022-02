14 sparate nella retina della Dinamo (vivace e frizzante, molto lontano da quella squadra offensivamente contratta vista per larghi tratti dello scorso mese. E quando anche la difesa solleva l'asticella portandosi a livello europeo, il break è inevitabile. Sassari regge la prima spallata, tornando a contatto dal -13 al -5 dell'intervallo lungo, ma cola a picco quando l'Olimpia la soffoca a soli due punti in 7 interminabili minuti del terzo periodo. Lì, dove matura un 17-2 che vale il +20 e i titoli di coda lanciati con largo anticipo. VITRIFRIGO ARENA (PESARO) - Milano pesca il momento giusto per sfiorare il record di triple stagionale. Lesparate nella retina della Dinamo ( una in meno delle 15 infilate contro la Virtus, ma in overtime ) dettano l'andamento di un debutto in Coppa Italia, molto lontano da quella squadra offensivamente contratta vista per larghi tratti dello scorso mese. E quando ancheportandosi a livello europeo, il break è inevitabile. Sassari regge la prima spallata, tornando a contattodell'intervallo lungo, ma cola a picco quando l'Olimpia la soffoca a. Lì, dove matura unche vale ile i titoli di coda lanciati con largo anticipo.

È un'Armani già settata mentalmente sullo spartito delle grandi occasioni. Anche senza i lungodegenti Shavon Shields e Dinos Mitoglou. Perché Troy Daniels, scelto come bocca da fuoco da affiancare al core classico, è subito in fiamme. 3/3 dall'arco nell'avvio-sprint da 18-6 che indirizza subito la partita. Chiuderà con 12 e 4/6. E perché il reparto azzurro, storico punto debole dell'Olimpia delle scorse stagioni, regge il palcoscenico con personalità ed efficacia. Pippo Ricci è l'uomo decisivo del quarto periodo: 10 punti, 6 rimbalzi, e una serie di giocate determinanti per scardinare la zona 3-2 con cui la Dinamo si gioca l'ultimissima carta per un'insperata rimonta. E Davide Alviti azzanna la partita con lo stesso spirito combattivo visto a Treviso e Trieste: 9 punti e concentrazione massima sin dal primo pallone toccato.

Ad

Coppa Italia Olimpia Milano-Sassari, i quarti di finale in LIVE Blogging 3 ORE FA

Il cervello, quello fino, e le mani, quelle delicate, le mette ancora una volta Malcolm Delaney. MD23 è uomo con mind-set da Eurolega. Ma che non disdegna di sporcarsi le mani nelle occasioni importanti. E allora ecco fioccare 24 punti, suo career-high in Italia, con 4 assist, frutto di una serie di giocate da attaccante purissimo, delizioso con quelle movenze da pantera in palleggio-arresto e tiro.

Malcolm Delaney trascina Milano con 24 punti

La rotazione di coach Ettore Messina è ampia e generosa, come già visto nelle ultime partite di campionato, volta a una gestione oculata delle forze e dei minutaggi. Giocare la prima partita è un vantaggio da mantenere il più possibile. Perché ora l'Olimpia avrà due giorni pieni per recuperare le energie prima di tornare in campo sabato pomeriggio per la semifinale.

Eimantas Bendzius. Il primo tempo, giocato a viso aperto e ritmo alto, fornisce buone indicazioni sullo stato di salute della squadra. E anche le palle perse, tremendo difetto dieci minuti iniziali, vengono limitate con il trascorrere del tempo. Sul lungo periodo, come prevedibile, emergono le differenze di condizione fisiche e di qualità del roster, che nemmeno la zona 3-2 riesce a colmare. Tra i singoli, David Logan gioca un'altra partita da leader senza età. Chiuderà con 19 punti e 7 rimbalzi, sfoderando uno show quasi commovente nel quarto periodo, ultimo a issare bandiera bianca a dispetto di un tabellone fisso sul -20. Sassari, di contro, onora la competizione nel migliore dei modi dopo due settimane complicatissime per il focolaio di coronavirus esploso a inizio mese e l'assenza di un giocatore-barometro importantissimo come. Il primo tempo, giocato a viso aperto e ritmo alto, fornisce buone indicazioni sullo stato di salute della squadra. E anche le, tremendo difetto dieci minuti iniziali, vengono limitate con il trascorrere del tempo. Sul lungo periodo, come prevedibile,, che nemmeno la zona 3-2 riesce a colmare. Tra i singoli,gioca un'altra partita da leader senza età. Chiuderà con 19 punti e 7 rimbalzi, sfoderando uno show quasi commovente nel quarto periodo, ultimo a issare bandiera bianca a dispetto di un tabellone fisso sul -20.

AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari 88-68

Milano : Delaney 24, Daniels 12, Hall 6, Melli 4, Hines 6; Biligha 3, Baldasso, Alviti 9, Bentil 4, Datome 5, Rodriguez 5, Ricci 10. All.: Messina.

: Delaney 24, Daniels 12, Hall 6, Melli 4, Hines 6; Biligha 3, Baldasso, Alviti 9, Bentil 4, Datome 5, Rodriguez 5, Ricci 10. All.: Messina. Sassari: Robinson 9, Kruslin 4, Treier 11, Burnell 4, Mekowulu 12; Logan 19, Devecchi, Diop 6, Gentile 3. N.e.: Chessa, Gandini. All.: Bucchi.

Highlights: Milano-Sassari 88-68

Riguarda AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari in VOD (contenuto Premium)

Premium Basket AX Armani Exchange Milano - Banco di Sardegna Sassari 01:44:47 Replica

Coppa Italia Olimpia Milano-Sassari, i quarti di finale in LIVE Blogging 3 ORE FA