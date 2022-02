Final Eight di Coppa Italia 2022, in programma tra mercoledì 16 e domenica 20 febbraio alla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Tutte le partite della kermesse saranno trasmesse LIVE su Eurosport 2 e in La Stazione Centrale di Milano ha funto da grande palcoscenico per la presentazione delle, in programma traalla Vitrifrigo Arena di Pesaro. Tutte le partite della kermesse saranno trasmesse LIVE su Eurosport 2 e in LIVE-Streaming su Discovery+

Un treno Frecciarossa (main sponsor dell'evento) griffato LBA ha fatto da sfondo all'evento - presentato da Gianluca Gazzoli e arricchito dalla partecipazione di Nicolò Melli, ala dell'AX Armani Exchange Milano - accogliendo il trofeo e accompagnando le parole di Umberto Gandini, presidente della Legabasket, e Pietro Diamantini, Direttore Business Alta Velocità di Trenitalia.

Pietro Diamantini e Umberto Gandini alla presentazione delle Final Eight di Coppa Italia 2022 Credit Foto From Official Website

"Anche se avremmo voluto presentare un impianto pieno di passione e di pubblico come merita il livello delle otto finaliste e il palcoscenico della Vitrifrigo Arena di Pesaro, siamo sicuri che questa Frecciarossa Final Eight garantirà il consueto spettacolo di agonismo ed emozioni che hanno contrassegnato da sempre la storia della Coppa Italia – ha affermato Umberto Gandini –. A noi e ai nostri partner il compito di tradurle in un prodotto televisivo e di comunicazione sempre più all’altezza delle attese degli appassionati che speriamo di poter presto riaccogliere nei nostri palasport finalmente aperti senza limitazioni".

"Avvicinarsi a tante persone appassionate di basket e di sport in generale – ha sottolineato Pietro Diamantini – è per noi l’obiettivo principale di questa importante partnership fra Frecciarossa e Lega Basket Serie A. Il nostro impegno è raccontare la centralità del treno nel nuovo modello di trasporto sostenibile, condiviso e collettivo.Inoltre, Trenitalia e Frecciarossa desiderano essere protagonisti della ripartenza del Paese affiancando i più importanti eventi sportivi, artistici e culturali in giro per l’Italia".

Final Eight di Coppa Italia 2022 su Eurosport 2 e Discovery+, calendario e programmazione

Quarti di finale

mercoledì 16, ore 18.00 - AX Armani Exchange Milano vs Banco di Sardegna Sassari (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

mercoledì 16, ore 20.45 - Dolomiti Energia Trentino vs Germani Brescia (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

giovedì 17, ore 18.00 - Allianz Pallacanestro Trieste vs Bertram Derthona Basket Tortona (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

giovedì 17, ore 20.45 - Virtus Segafredo Bologna vs Happy Casa Brindisi (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

Semifinali

sabato 19, ore 18.15 - vincente 1° quarto vs vincente 2° quarto (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

sabato 19, ore 21.00 - vincente 3° quarto vs vincente 4° quarto (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

Finale

domenica 20, ore 18.00 - vincente 1° semifinale vs vincente 2° semifinale (Eurosport 2, Discovery+, Rai Sport)

