Segafredo Virtus Bologna perchè per la prima volta Sergio Scariolo ha potuto disporre di tutto il roster al completo. Certo, alcuni giocatori devono ancora trovare la forma migliore, ma la prova di forza dimostrata contro un avversario solido come la Happy Casa è certamente un esame importante per i campioni d'Italia in carica che vorrebbero riportare a casa un trofeo che manca dalla doppietta 2001-2002. La gara vinta contro Brindisi nei quarti di Coppa Italia potrebbe essere uno spartiacque importante per la stagione dellaperchè per la prima voltaha potuto disporre di tutto il roster al completo. Certo, alcuni giocatori devono ancora trovare la forma migliore, ma la prova di forza dimostrata contro un avversario solido come la Happy Casa è certamente un esame importante per i campioni d'Italia in carica che vorrebbero riportare a casa un trofeo che manca dalla doppietta 2001-2002.

Classico gioco da 4 punti di Marco Belinelli: tripla con fallo

Ad

Virtus ha ancora tanti margini di crescita perchè questo nucleo tutto assieme non ci ha giocato mai. Sabato alle 21 ci sarà la semifinale con Tortona, matricola terribile che Segafredo ripeterà la prestazione con Brindisi e limerà qualche difetto visto nell'arco dei 40'. Un risultato per 93-81 arrivato in una gara con tanti alti e bassi contro una formazione molto solida e ben allenata, ma questaha ancora tanti margini di crescita perchè questo nucleo tutto assieme non ci ha giocato mai. Sabato alle 21 ci sarà la semifinale con, matricola terribile che ha spazzato via Trieste nei quarti della Final Eight e che ha travolto proprio la Virtus in campionato nella gara di Casale (93-76), "vendicando" lo stop per 74-66 subito nei quarti di Supercoppa a Casalecchio di Reno. Match sulla carta a pronostico chiuso, e lo sarà soltanto se laripeterà la prestazione con Brindisi e limerà qualche difetto visto nell'arco dei 40'.

Coppa Italia Troppa Virtus per Brindisi: è semifinale con Tortona 11 ORE FA

Teodosic e Hervey già in palla

Dopo una lunga assenza erano ovviamente gli osservati speciali Milos e Kevin: il serbo veniva da oltre un mese di stop, il texano da più di due mesi con anche un intervento chirurgico al menisco, eppure entrambi sono promossi a pieni voti per le cifre e l'impatto avuto sulla partita, al netto di una brillantezza fisica ancora da ritrovare. Teodosic è quello che come sempre spacca le partite con le sue giocate, i due assist per altrettante schiacciate di Jaiteh accendono il primo periodo della Virtus, poi sul finire del terzo quarto mette la bomba del 70-60 che dà uno scossone importante al match: chiude con 8 punti, 6 assist e 0 perse in 13', l'essenzialità al potere.

Milos Teodosic sforna un no-look spettacolare per la schiacciata di Jaiteh

Viceversa Kevin Hervey non si fa notare per numeri e giocate spettacolari, ma come sempre incide nelle pieghe della partita tra rimbalzi, punti, assist, recuperi, palloni toccate e deviati, le solite braccia interminabili in ogni dove, e un bottino finale da 12 punti, 3 rimbalzi, 3 rubate e 4 assist in 14'! "Teodosic era stanchissimo, ci ha provato anche in difesa ma le energie erano quelle che erano. Per Hervey qualcosa di simile, potrà essere protagonista su ambo i lati del campo, una volta tolta un po' di ruggine", ha detto coach Scariolo. "Bellissimo vedere che siamo al completo finalmente, e toccando ferro. Teodosic e Hervey sono ottimi giocatori che ci sono mancati. Non tutti siamo in condizioni perfette ovviamente, ma restiamo uniti nel nostro percorso", il pensiero di Belinelli.

Weems, Jaiteh e Belinelle le conferme

Se Teodosic e Hervey sono recuperati, mentre Cordinier, Mannion e Sampson sono apparsi un po' in ombra, la Virtus può contare su tre certezze che di fatto stanno rispondendo presente dall'inizio della stagione. Jaiteh come al solito ha giganteggiato chiudendo con 17 punti e 7 su 9 al tiro, soprattutto ha fatto letteralmente sparire Perkins dal campo, il pericolo pubblico numero uno alla vigilia; capitan Belinelli è stato chirurgico, top scorer con 23 punti, 5 triple, 4 falli subiti e tantissime giocate importanti, di talento, di esperienza, nei momenti caldi del match per ricacciare indietro Brindisi; infine Weems, 17 punti come Jaiteh, che ancora una volta si conferma letale quando c'è da chiudere le partite, avendo messo i 6 punti (tripla e gioco da tre in penetrazione) per riportare Bologna da +5 a +11 nei minuti conclusivi.

Mam Jaiteh inchioda di rabbia e potenza sulla testa di De Zeeuw

Il pericolo di piacersi troppo

Uno dei difetti di questa Virtus Bologna è quello di non riuscire a chiudere le partite, anche quando le domina praticamente dall'inizio come contro la Happy Casa. Spesso la Segafredo stacca la spinta una volta che trova un margine in doppia cifra, questo permette agli avversari di risalire la china e obbliga la stessa Virtus a riaccendere il motore, operazione mai scontata. "Ogni tanto abbiamo la tendenza a piacerci un pochino troppo, soluzioni affrettate, tiri senza attaccare l’area, passaggi belli ma non efficaci, e diamo la possibilità all’avversario di rientrare", il tutto confermato da coach Scariolo.

Pure contro la Happy Casa questa tendenza si è ripetuta più volte nel secondo tempo, anche dopo aver toccato il massimo vantaggio di +16 sul 61-45: persino nel finale i pugliesi sono rientrati da -15 a -5 (80-65, 82-77), e c'è voluta l'ultima sgasata di Weems per chiudere il discorso. Una tendenza che rischia di diventare pericolosa quando affronti la Milano di turno o le rivali di Eurocup, e dove il talento dei singoli non può sempre essere la soluzione al problema.

Highlights: Virtus Bologna-Brindisi 93-81

* * *

Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi LIVE su Discovery+ (contenuto Premium)

Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - Happy Casa Brindisi 02:22:34 Replica

Coppa Italia Virtus Bologna-Brindisi, i quarti di finale in LIVE Blogging 13 ORE FA