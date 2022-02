The New Old Boys. L'anno scorso, Eurolega li ha definiti così in un documentario di metà stagione. I nuovi vecchi ragazzi. Perché, nonostante abbiano scollinato oltre i trent'anni da molto tempo, Sergio Rodriguez, Gigi Datome e Kyle Hines restano ancora fuoriclasse senza tempo. Come la Vecchia Guardia scendeva in campo per cambiare le sorti di una battaglia, i protagonisti della cavalcata verso le Final Four di Colonia sono tornati in azione, all'unisono, per salvare l'Olimpia . L'anno scorso, Eurolega li ha definiti così in un documentario di metà stagione.. Perché, nonostante abbiano scollinato oltre i trent'anni da molto tempo,restano ancora fuoriclasse senza tempo. Come la Vecchia Guardia scendeva in campo per cambiare le sorti di una battaglia, i protagonisti della cavalcata verso le Final Four di Colonia sono tornati in azione, all'unisono, per salvare l'Olimpia nella partita di Coppa Italia più complessa dell'ultimo biennio . L'unica che, a differenza delle quattro precedenti a cavallo tra 2021 e 2022, non si è tradotta in un blow-out finale. Anzi. L'unica che ha rischiato seriamente di finire con un risultato inverso.

Milano in finale con la Vecchia Guardia e il formato Eurolega

Per domare la Brescia più frizzante di sempre, in striscia positiva da nove gare consecutive, è servita la Milano in formato Eurolega. Quella da ritmo basso, ai 70 punti, fisica, intensa e, soprattutto, con rotazioni ristrette, da playoff. Quattro uomini attorno ai trenta minuti. Soltanto 6 oltre i venti. La contro-tendenza rispetto alle ultime uscite all'interno dei confini nazionali è chiara e netta. Ma, probabilmente, anche messa in preventivo. Il risparmio energetico dei pretoriani ha permesso a coach Ettore Messina di averli nella miglior espressione possibile al momento del bisogno.

Tre, in particolare, gli aspetti positivi. Uno: il pieno recupero di Gigi Datome. Forse il giocatore più affaticato (covid compreso) dell'ultimo periodo. Le pennellate decisive piazzate a cavallo degli ultimi due quarti hanno nuovamente mostrato classe, carisma e personalità da super-campione. Due: il ritorno su livelli stellari di Sergio Rodriguez. Senza quella fiammata del Chacho divampata all'inizio del terzo periodo, e corroborata da una serie di ottime giocate difensive, Brescia avrebbe avuto una serissima chance di prendere definitivamente in mano l'inerzia di una partita svoltata nel secondo quarto. Tre: l'efficacia della difesa perimetrale, il vero fattore-chiave della partita. E che sarà elemento determinante anche nella finale contro Tortona.

Controllo del ritmo e difesa perimetrale: doppia chiave contro Brescia e Tortona

Per chetare il back-court più bollente del momento, l'Olimpia ha dovuto sfoderare la sua difesa da livello europeo. Naz Mitrou-Long è stato imbavagliato, frenato a soli 9 punti con 3/13 al tiro e 5 palle perse. E, più in generale, tolto dalla partita a livello mentale. Amedeo Della Valle è riuscito a trovare più spazi tra le maglie difensive biancorosse. Ha prodotto in maniera maggiore (19), ma senza particolare precisione (6/14 e 4 perse). Brescia, nel complesso, ha tirato 5/27 dall'arco. Un dato troppo risicato per poter essere realmente competitiva anche all'interno di una partita che, dopo l'inizio frenetico, si è poi tarata su ritmi più compassati ma favorevoli all'Olimpia.

Milano ha saputo costringere l'avversaria a giocare un basket non suo. Cosa non facile, considerando il livello elevatissimo di fiducia con cui Brescia si presentava alla partita e il peso della pressione mentale, tutta sulle spalle dell'Olimpia. La Virtus, di contro, ha fallito su questo aspetto contro Tortona, facendosi macinare e triturare nel vortice del penetra-e-scarica e dell'early-offense improntato da coach Marco Ramondino.

due partite con 29 triple complessive e il 42% abbondante dall'arco. Come Brescia, è una squadra leggera, sia nella testa che nel gioco. E che ha già dimostrato L'Olimpia si trova di fronte a una finale-trappola. In cui parte da favorita sulla carta ma che potrebbe trasformarsi in tempesta. La Bertram viene da. Come Brescia, è una squadra, sia nella testa che nel gioco. E che ha già dimostrato di poter tener testa anche a Milano nel match del Forum , quando sognò l'impresa con una partenza-razzo da 4-19.. In cui parte dasulla carta ma che potrebbe trasformarsi in

Anche senza Chris Wright, Tortona ha esperienza e qualità offensiva. Per evitare sgambetti, servirà la stessa compattezza difensiva messa in campo contro Brescia. Le priorità sono chiare: tenere il ritmo basso, frenare lo scatenarsi del gioco in transizione della Bertram, prendere possesso fisico del verniciato, e, soprattutto, reggere sulla prima linea difensiva per contenere il pallone ed evitare l'innesco dei sistemi di aiuto e rotazione che aprono spazi per i tiratori sul perimetro.

Milano ha una sola opzione, soprattutto dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa a settembre. Vincere, per tornare a mettere in bacheca un trofeo a più di un anno di distanza dall'ultimo. Tortona, di contro, ha già vinto, anzi, stra-vinto la sua scommessa. Pressione estrema contro emotività libera. Due stati mentali agli antipodi. Chi avrà la meglio?

