Sta vivendo un sogno e non svegliatela proprio adesso! La Bertram Yachts Tortona supera 94-82 la Segafredo Virtus Bologna e conquista il pass per la finalissima di Coppa Italia contro l'Olimpia Milano, domenica alle ore 18. La squadra di Marco Ramondino, che aveva travolto Trieste nei quarti, riserva lo stesso trattamento ai campioni d'Italia, spazzati via fin dalle prime battute e poi con un vantaggio fino a +25: spicca la prova balistica, 15 su 38, 39%, anche se per larghi tratti superiore al 50%; prova corale come dimostrano i cinque giocatori in doppia cifra, con Filloy e Macura sugli scudi con 18 punti a testa, seguiti dai 16 di Sanders, dai 15 di Mascolo e dai 12 di Daum. Delusione cocente per la Segafredo che, dopo lo Scudetto e la Supercoppa, sognava il tris: invece perde ancora col Derthona, come in campionato, paga il disastroso 5 su 27 da tre e un'energia troppo inferiore rispetto alla Bertram. Non bastano i 18 punti di capitan Belinelli, i 17 di Weems e i 15 con 9 rimbalzi di Jaiteh.

JP Macura segna la tripla decisiva contro la Virtus Bologna

Fin dall'inizio, pronti via, e Tortona sembra avere più benzina della Virtus: dal 13-10 arriva un 11-4 che porta i piemontesi a +10, spinti anche da Severini e Filloy, oltre che da Sanders che segna i primi 11 punti dei suoi. Alla prima pausa è 24-18, ma nel secondo quarto la Bertram rimette il piede sul gas, Filloy prende fuoco, Sanders lo imita, e dilaga sul +21 a 44-33. La Segafredo non riesce a rispondere, a parte Belinelli e Jaiteh c'è poco, Teodosic si fa innervosire dagli arbitri e dalla fisicità di Tavernelli e Mascolo, ma alla pausa lunga è 50-41 con la tripla da metà campo sulla sirena di Hervey che tiene viva la pratica.

Kevin Hervey brucia la sirena con la tripla di tabella

Nella ripresa però l'inizio di Tortona è deflagrante: 8-0 con due bombe di Macura per il nuovo +17, e poi altra spallata fino all'80-56 del 30' con Daum che insacca la 13esima tripla della Bertram. La Virtus non c'è, due lampi di Cordinier valgono il momentaneo -13, ma è davvero poca cosa (66-53). Il quarto quarto vede Tortona rallentare un attimo e la Segafredo prova ad approfittarne: con la forza dei nervi arriva fino a -11 (86-75), spinta da Weems, Cordinier e Belinelli, ma il quinto fallo di Jaiteh (personale e tecnico), e la tripla di Macura dall'angolo, chiudono il discorso sul 94-78.

Magata di JP Macura: cameriere in controtempo

Tortona : Severini 4, Sanders 16, Daum 12, Cain 7, Macura 18, Mortellaro ne, Cannon 4, Baldi ne, Tavernelli, Miljkovic ne, Filloy 18, Mascolo 15. All. Ramondino.

: Severini 4, Sanders 16, Daum 12, Cain 7, Macura 18, Mortellaro ne, Cannon 4, Baldi ne, Tavernelli, Miljkovic ne, Filloy 18, Mascolo 15. All. Ramondino. Virtus Bologna: Belinelli 18, Pajola 7, Sampson 2, Weems 17, Cordinier 10, Tessitori, Mannion 2, Alibegovic 2, Hervey 5, Ruzzier, Jaiteh 15, Teodosic 4. All. Scariolo.

