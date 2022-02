Basket

Basket, Coppa Italia: Vincere da outsider: il mitico trionfo da #8 della Reyer Venezia nel 2020

Le Final Eight di Coppa Italia si avvicinano e costituiscono il tema portante della 15esima puntata di Basket Zone, la rubrica dedicata alla LBA Serie A in onda ogni mercoledì alle 23.15 su DMAX. In un torneo sempre aperto a risultati di qualsiasi tipo per il format a gare secche, ricordiamo l'epico trionfo del 2020 dell'Umana Reyer Venezia, partita come ultima testa di serie nel tabellone.

00:03:02, un' ora fa