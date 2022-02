Eurosport 2 e in Amici di Eurosport, un saluto da Davide Fumagalli e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Virtus Segafredo Bologna-Happy Casa Brindisi, quarta e ultima gara dei quarti di finale delle Final Eight di Coppa Italia 2022! La partita è trasmessa LIVE sue in LIVE-Streaming su Discovery+

Il menù dei quarti di finale si completa con la sfida forse più attesa e di fascino, quella tra i campioni d'Italia in carica della Virtus Segafredo Bologna e la Happy Casa Brindisi, finalista di Coppa nel 2019 e nel 2020. Virtus e Brindisi si trovano di fronte dopo la serie di semifinale playoff dello scorso anno, vinta 3-0 dalla Segafredo nonostante lo svantaggio del fattore campo, e dopo le due sfide di quest'anno in campionato: 90-82 a Bologna, e 83-76 per la Virtus a Brindisi.

26-20 A FINE PRIMO QUARTO - Finisce con le marce alte il primo periodo: Virtus avanti di 6 punti dopo aver toccato il +9 con una tripla di Teodosic, però Brindisi replica con due bombe dall'angolo di Visconti, entrato benissimo nel match. Per la Segafredo spicca Belinelli, già a 8 punti, seguito da Jaiteh con 6; per la Happy Casa 6 di Visconti e 4 di Perkins.

21-13 all'8' - Il Mago Milos è tornato! Due assist maestosi, dal palleggio, per mandare a schiacciare a due mani il gigante francese Jaiteh. Numeri che rivedremo tra le Top azioni di questa Final Eight. Poi, in uscita dal timeout, la bomba dall'angolo di Kevin Hervey per il nuovo +8 e 7-0 Virtus.

14-13 al 7' - Girandola di cambi per Bologna: dopo 2 mesi torna in campo Hervey, poi è ovazione del tifo bianconero per Teodosic, anche lui assente da un mesetto. Intanto però Brindisi torna sotto: tripla di Chappell, canestro di Gentile e Perkins da vicino col gioco da tre punti fanno -1.

12-5 al 5' - Ancora Belinelli colpisce dall'arco per il momentaneo +9, però Brindisi non molla, almeno con la testa. Adrian segna a rimbalzo offensivo il canestro del 12-5 ma questa Virtus sembra partita molto, molto forte.

9-2 al 3' - Avvio a razzo della Virtus! Caldissimo Kyle Weems, 5 punti con una bomba e un canestro a rimbalzo, e pure Belinelli subito a segno dall'arco. Per la Happy Casa è di Gaspardo il canestro del momentaneo 2-0.

I due quintetti: Virtus con Pajola, Belinelli, Weems, Alibegovic e Sampson; Brindisi risponde con Clark, Chappell, Gaspardo, Adrian e Nick Perkins.

La Segafredo, per la prima volta al completo in stagione con 12 giocatori a disposizione di Sergio Scariolo, compresi i recuperati Teodosic e Hervey, scenderà in campo in divisa nera. Completo bianco con bordi blu invece per la Happy Casa Brindisi di Frank Vitucci: riflettori puntati soprattutto su un ex come Alessandro Gentile.

Squadre sul parquet alla Vitrifrigo Arena: chi la spunta fra Virtus Bologna e Brindisi se la vedrà con la Bertram Tortona nella seconda semifinale in programma sabato 19 febbraio alle ore 21.

