Basket

Basket, Serie A: Highlights: Allianz Pall. Trieste-Bertram Derthona Tortona 82-94

La Bertram Tortona conquista l'accesso alle semifinali grazie a una vittoria netta su Trieste per 94-82 (massimo vantaggio sul +23). JP Macura sfavilla con 23 punti, seguito dai 22 di Mike Daum e dai 17 con 6 assist di Jamarr Sanders. A Trieste non servono i 21 punti di Adrian Banks, segnati in gran parte nel garbage-time.

00:07:07, 37 minuti fa