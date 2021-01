Basket

Curry: "Avete presente il meme di Jordan venuto fuori da The Last Dance? La mia situazione è quella"

NBA - "Avete presente il meme di Jordan venuto fuori da The Last Dance? Ecco, la mia situazione è esattamente quella". L'ha voluta prendere sul personale insomma il n° 30 degli Warriors, dando sul campo la miglior risposta possibile a tutte le critiche che sono piovute sulla sua testa negli ultimi giorni: 62 punti e career high per lui contro i Blazers.

