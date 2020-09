Il dramma di Delonte West ha colpito l’intero mondo della NBA e non solo. L’ex esterno di Celtics, Supersonic, Cavaliers e Mavericks soffre di un disturbo bipolare da qualche anno ma nell’ultimo periodo, in particolare da Gennaio 2020, la sua tragica situazione è diventata di dominio pubblico.

Il prodotto Saint Joseph’s vive ormai da senzatetto e l’ex compagno di college Jameer Nelson aveva lanciato un appello: “Possiamo solo pregare e sperare che possa ricevere l’aiuto di cui ha bisogno. Le malattie mentali sono un grande problema, con cui tante persone hanno a che fare tutti i giorni, io non so cosa sia successo a West, ma lui sa che io ci sarò sempre per lui, voglio aiutarlo. Ho parlato con lui diverse volte anche negli ultimi mesi, ho cercato di stargli vicino.”

Qualche giorno fa Delonte West era stato visto girovagare per le strade di Dallas. Mark Cuban, proprietario dei Mavericks, dopo aver visto le immagini in tv si è subito mobilitato per contattare e aiutare il giocatore. Dopo vari tentativi a vuoto il numero 1 dei Mavs è riuscito ad incontrare West vicino ad una pompa di benzina come testimoniato dalle immagini di TMZ e ESPN.