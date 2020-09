Bologna-Milano è stata la finale che il basket voleva. Ma anche la grande occasione, per la Virtus, di vincere un titolo in Italia che manca ormai dal 2002. Sarebbe stato il coronamento della bontà del progetto cominciato nella scorsa stagione e interrotto proprio sul più bello, con quel primo posto in campionato e l'approdo ai quarti di finale di Eurocup con il chiaro "obiettivo Eurolega" in mente. E sarebbe potuto arrivare contro la grande rivale di sempre, già battuta lo scorso dicembre sullo stesso parquet che ha ospitato la Final Four di Supercoppa.

La Virtus, invece, ha inseguito per quaranta minuti, sfiorando l'aggancio in un paio di occasioni ma senza mai dare la reale impressione di poter raccogliere l'inerzia di una partita che non è mai stata sua. Certo, Bologna sembra aver alzato l'asticella in estate (e l'avrebbe fatto in misura maggiore se fosse arrivato quel posto in Eurolega), ma Milano ha fatto altrettanto, anzi, di più, tornando a sparigliare un gap che pareva essere stato assorbito nella passata stagione. La finale, così come anche altri momenti della Supercoppa, ha evidenziato le lacune che la Virtus dovrà colmare per guadagnarsi una chance reale di allungare le mani sui prossimi trofei, Coppa Italia e scudetto: la mancanza di esperienza diffusa a roster, di un vero go-to-guy da affiancare a Milos Teodosic e, suo malgrado, di un Teodosic lucido nel momento del bisogno.

Esperienza

Il mercato estivo della Virtus si è concentrato sulla conferma dell'ossatura portante della scorsa stagione, scelta che darà sicuri vantaggi in termini di affiatamento e conoscenza reciproca del gruppo. Bologna ha lasciato pressoché intonso il reparto stranieri e migliorato la competitività della truppa italiana con gli innesti di Abass, Alibegovic e Tessitori, senza però aggiungere profili di alta qualità internazionale: eccezion fatta per Milos Teodosic, nessun giocatore a roster ha vissuto stagioni da protagonista a livello europeo (Stefan Markovic ha sotto la cintura sì quattro stagioni in Eurolega ma da comprimario). Milano, per capacità economiche ma anche per necessità di appesantire un roster già in Eurolega, ha operato in direzione opposta, andando a cercare esclusivamente giocatori con un certo pedigree alle spalle: e non è un caso che i vari Hines, Datome, Delaney e Punter siano stati i migliori del torneo, così come la finale sia stata decisa da due califfi come Datome e Rodriguez (più il lavoro oscuro di Hines, di livello straordinario).

Go-to-guy

Reduce da un'annata di successi ma in cui la Teodosic-dipendenza è stata altrettanto marcata, la Virtus è andata all-in su Josh Adams, scommettendo sull'esterno dell'Unicaja Malaga nel ruolo di spalla di lusso del regista serbo. Finora Adams è stato una via di mezzo tra l'oscuro e il funambolico, ma sempre lontano dall'obiettivo principale: quello della concretezza. La sua finale è durata una manciata di minuti, ma più in generale, nel corso del torneo, si è fatto notare più che altro per perplessità suscitate. In questo momento, con un Markovic in involuzione rispetto allo scorso anno, il posto di "Robin" al fianco di Teodosic è ancora vacante. E la mancanza di un grande secondo violino si paga a caro prezzo quando la difesa riesce a imbrigliare il serbo lavorando di squadra (vedi Milano in finale) o quando lo stesso Teodosic viene fatto accomodare in panchina nei momenti in cui Djordjevic sguinzaglia il quintetto a trazione difensiva: in quei frangenti, la Virtus può tarpare le ali a chiunque, ma non ha la potenza di fuoco sufficiente per capitalizzare a dovere, specialmente contro una difesa altrettanto organizzata come quella di Milano.

Il vero Teodosic

Trenta minuti in campo, 6 punti, 8 assist, 2/13 al tiro e 3 palle perse. Non sono numeri da Milos Teodosic. Soprattutto quelli del quarto periodo, dove ci ha spesso abituato a decidere le partite anche in solitaria: 3 punti, 1/5 al tiro, 1 assist, 2 palle perse. Il vero Teodosic, quello capace di controllare a livello tecnico ed emotivo la partita più che l'artista degli assist, è mancato in finale. Merito, certamente, della difesa di Milano, che ha lavorato in maniera folle concentrandosi quasi esclusivamente su di lui, conscia del fatto che, rimasta senza lumi del genio, la Virtus sarebbe stata squadra molto più abbordabile. Ma è anche vero che lo stesso Teodosic, forse innervosito o fiaccato dal trattamento ricevuto, ha mostrato poca lucidità nei momenti topici della partita: triple forzate e passaggi azzardati nel traffico hanno tolto ritmo e fiducia all'attacco e ai compagni. Il collegamento con il paragrafo precedente sembra abbastanza chiaro: senza una vera spalla, il solo Milos, per quanto straordinario, non può bastare. In un certo senso, Milano è già passata per una situazione simile l'anno scorso con Rodriguez, ha metabolizzato ed è cambiata. Ora, spetta anche alla Virtus.

